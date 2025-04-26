Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

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Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне", - додають у Генштабі.

Також зазначається, що активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають.

Нагадаємо, сьогодні Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.