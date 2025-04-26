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Новини Бойові дії на Курщині Вихід Сил оборони з Курщини
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Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Курська область

Повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

Також читайте: Ворог намагається вибити нас із Курщини та захопити прикордоння Сумщини, - Сирський. ФОТО

Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне", - додають у Генштабі.

Також зазначається, що активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають.

Нагадаємо, сьогодні Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

Автор: 

Генштаб ЗС (6586) бойові дії (3820) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+9
Брехня та замовчування правди це основа існування зеленої владі.
Тільки суцільна брехня і ні слова правди.
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26.04.2025 15:14
+8
Брехати навчилися у пуйла.
Де Сирський, він ще живий?
Бо щось не чути його бравурних докладів про перемоги на Курщині.
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26.04.2025 15:08
+8
Згідно карт кацапи ВЖЕ контроюють , на Сумщині -
- Басівку , Новеньке , Журавку , Володимирівку , Локню ... підходять до Юнаківки !
Про це ніхто не хоче розпрвісти ?
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26.04.2025 15:09
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Брехати навчилися у пуйла.
Де Сирський, він ще живий?
Бо щось не чути його бравурних докладів про перемоги на Курщині.
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26.04.2025 15:08 Відповісти
Сирський не займається "мелочЄвкой" - він працює по "крупняку"
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26.04.2025 15:14 Відповісти
сирський на зе!ставках.
і періодично фоткається на студії в окопах.
в тих що, будь де, відбудованих фортифікація, як його бос зе!лідар.
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26.04.2025 15:20 Відповісти
Сирський фоткається в павільйонах а не на фронті?
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26.04.2025 15:25 Відповісти
ну, нарешті!
вітаю вас, особистий фотограф сирського.
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26.04.2025 15:29 Відповісти
Ты сейчас про кого ? Кто конкретно врет ? ( или слова кацапских псов для тебя уже стала правдой ? )
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26.04.2025 15:30 Відповісти
А ти-Ігорьку 🤡 Клоунашенкову вірити схильний,підкацап?
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26.04.2025 16:08 Відповісти
Згідно карт кацапи ВЖЕ контроюють , на Сумщині -
- Басівку , Новеньке , Журавку , Володимирівку , Локню ... підходять до Юнаківки !
Про це ніхто не хоче розпрвісти ?
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26.04.2025 15:09 Відповісти
інфа є?
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26.04.2025 15:13 Відповісти
DeepState в допомогу
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26.04.2025 15:18 Відповісти
зрозумів - немає.....
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26.04.2025 15:21 Відповісти
Згорни той DeepState та його обсінтерів в трубочку і засунь собі в твою кацапську дупу.
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26.04.2025 15:31 Відповісти
можна навіть не згортати перед тим як....
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26.04.2025 15:33 Відповісти
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26.04.2025 15:36 Відповісти
В твою кацапську дупу ? Запросто ...
А по темі є що заперечити ?
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26.04.2025 15:37 Відповісти
А що тут заперечувати? Правда в тому, що ти та кілька інших йолопів з задоволенням розповсюджують брехню ************ генштабу.
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26.04.2025 15:42 Відповісти
Ти на мапу дивився, істеричка? По рельєфу місцевості?
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26.04.2025 15:44 Відповісти
Є.
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26.04.2025 15:53 Відповісти
Брехня та замовчування правди це основа існування зеленої владі.
Тільки суцільна брехня і ні слова правди.
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26.04.2025 15:14 Відповісти
Бидлоїду, звичайно, не доступно для розуміння, що таке Генштаб і що не все залежить від ЗЕлупи та д*Єрмака. Але ти продовжуй і далі радіти *********** брехні з ваших боліт. Цього тобі ніхто заборонити не може.
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26.04.2025 15:35 Відповісти
Казковий йолуп.
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26.04.2025 15:52 Відповісти
То було повідомлення від фуйла трампону.
Як і оточення тисяч бійців ЗСУ. (де вони ділись в оточенні - ніхто не знає)
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26.04.2025 15:10 Відповісти
@ "В Курській області російські війська продовжують штурмувати північну околицю населеного пункту Горналь. Піхотні підрозділи противника зайшли у північну частину вулиці Подол. Ідуть бої.
Також, точаться бої на схід від населеного пункту Олешня, до східної частини якого невдало зайшла російська штурмова група (знищена).

За наявною інформацією російське командування поставило крайній термін взяття всієї Курської області під контроль рашистських військ - до 9 травня ц.р., оскільки її згадуватимуть цього дня."
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26.04.2025 15:17 Відповісти
@ (доповнення):
Сумська область:
Противник піхотними підрозділами штурмує південну частину населеного пункту Журавка. Українські війська працюють за ворожих позиціях артилерією та FPV-дронами.
Північна частина даного н.п. перебуває під контролем супротивника."
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26.04.2025 15:23 Відповісти
Так что, это значит, что Герасимов п-дит?!
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26.04.2025 15:21 Відповісти
Виходить, що так, "Муму" звіздить.
Жодних підтверджень засобами об'єктивного контролю повного взяття російськими військами Олешні та Горналі на даний момент не опубліковано.
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26.04.2025 15:27 Відповісти
А що таке "засобами об'єктивного контролю"...?
І де можна подивитися що саме вони підтверджують ?
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26.04.2025 15:40 Відповісти
Десь якись самоліквідатори фото акварешу у селі зробили і здохли. Москалі ********** так робити. А потім вони будуть до цієї ганчірки добиратися пару місяців по трупах "мальчиков у трусиках"
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26.04.2025 15:49 Відповісти
Нє, ну чого б не вірити нашому Генштабу? Хіба він колись обманював?
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26.04.2025 15:38 Відповісти
Звичайно,ти віриш Ігорьку 🤡 Клоунашенкову.
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26.04.2025 16:12 Відповісти
Це те саме що і з Торецьком,свинособаки відзвітували ще пів року тому що його взяли а по факту взяли лише за щоку
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26.04.2025 15:53 Відповісти
Цвкаво, що там з Кабами. Чи рівняють села Курщини?
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26.04.2025 16:19 Відповісти
На "дідомай" кацапи ротом та язиком "візьмуть" Кієвзадвадня а з ним Лондон та Париж,можете навіть не сумніватися.
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26.04.2025 16:11 Відповісти
Так оте повідомлення про існування гєрасімова ще минулого літа доповідало ***** про так зване "звільнення Курщини". Нахібав *****?!
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26.04.2025 16:26 Відповісти
Можно выдохнуть и расслабиться, всё идёт по плану.👶
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26.04.2025 16:37 Відповісти
 
 