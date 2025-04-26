Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб

Сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боестолкновение сейчас продолжается.

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Угроза окружения наших подразделений отсутствует.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", - добавляют в Генштабе.

Также отмечается, что активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.

Напомним, сегодня Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.