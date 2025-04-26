Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб
Сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боестолкновение сейчас продолжается.
Угроза окружения наших подразделений отсутствует.
"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", - добавляют в Генштабе.
Также отмечается, что активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.
Напомним, сегодня Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.
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Де Сирський, він ще живий?
Бо щось не чути його бравурних докладів про перемоги на Курщині.
і періодично фоткається на студії в окопах.
в тих що, будь де, відбудованих фортифікація, як його бос зе!лідар.
вітаю вас, особистий фотограф сирського.
- Басівку , Новеньке , Журавку , Володимирівку , Локню ... підходять до Юнаківки !
Про це ніхто не хоче розпрвісти ?
А по темі є що заперечити ?
Тільки суцільна брехня і ні слова правди.
Як і оточення тисяч бійців ЗСУ. (де вони ділись в оточенні - ніхто не знає)
Також, точаться бої на схід від населеного пункту Олешня, до східної частини якого невдало зайшла російська штурмова група (знищена).
За наявною інформацією російське командування поставило крайній термін взяття всієї Курської області під контроль рашистських військ - до 9 травня ц.р., оскільки її згадуватимуть цього дня."
Сумська область:
Противник піхотними підрозділами штурмує південну частину населеного пункту Журавка. Українські війська працюють за ворожих позиціях артилерією та FPV-дронами.
Північна частина даного н.п. перебуває під контролем супротивника."
Жодних підтверджень засобами об'єктивного контролю повного взяття російськими військами Олешні та Горналі на даний момент не опубліковано.
І де можна подивитися що саме вони підтверджують ?