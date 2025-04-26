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Новости Боевые действия на Курщине Выход Сил обороны с Курщины
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Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб

Курская область

Сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боестолкновение сейчас продолжается.

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Угроза окружения наших подразделений отсутствует.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", - добавляют в Генштабе.

Также отмечается, что активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.

Напомним, сегодня Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

Автор: 

Генштаб ВС (6288) боевые действия (4065) Курск (1098)


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Топ комментарии
+11
Брехня та замовчування правди це основа існування зеленої владі.
Тільки суцільна брехня і ні слова правди.
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26.04.2025 15:14
+8
Брехати навчилися у пуйла.
Де Сирський, він ще живий?
Бо щось не чути його бравурних докладів про перемоги на Курщині.
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26.04.2025 15:08
+8
Згідно карт кацапи ВЖЕ контроюють , на Сумщині -
- Басівку , Новеньке , Журавку , Володимирівку , Локню ... підходять до Юнаківки !
Про це ніхто не хоче розпрвісти ?
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26.04.2025 15:09
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Брехати навчилися у пуйла.
Де Сирський, він ще живий?
Бо щось не чути його бравурних докладів про перемоги на Курщині.
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26.04.2025 15:08 Ответить
Сирський не займається "мелочЄвкой" - він працює по "крупняку"
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26.04.2025 15:14 Ответить
сирський на зе!ставках.
і періодично фоткається на студії в окопах.
в тих що, будь де, відбудованих фортифікація, як його бос зе!лідар.
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26.04.2025 15:20 Ответить
Сирський фоткається в павільйонах а не на фронті?
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26.04.2025 15:25 Ответить
ну, нарешті!
вітаю вас, особистий фотограф сирського.
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26.04.2025 15:29 Ответить
Ты сейчас про кого ? Кто конкретно врет ? ( или слова кацапских псов для тебя уже стала правдой ? )
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26.04.2025 15:30 Ответить
А ти-Ігорьку 🤡 Клоунашенкову вірити схильний,підкацап?
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26.04.2025 16:08 Ответить
Згідно карт кацапи ВЖЕ контроюють , на Сумщині -
- Басівку , Новеньке , Журавку , Володимирівку , Локню ... підходять до Юнаківки !
Про це ніхто не хоче розпрвісти ?
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26.04.2025 15:09 Ответить
інфа є?
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26.04.2025 15:13 Ответить
DeepState в допомогу
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26.04.2025 15:18 Ответить
зрозумів - немає.....
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26.04.2025 15:21 Ответить
Згорни той DeepState та його обсінтерів в трубочку і засунь собі в твою кацапську дупу.
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26.04.2025 15:31 Ответить
можна навіть не згортати перед тим як....
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26.04.2025 15:33 Ответить
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26.04.2025 15:36 Ответить
В твою кацапську дупу ? Запросто ...
А по темі є що заперечити ?
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26.04.2025 15:37 Ответить
А що тут заперечувати? Правда в тому, що ти та кілька інших йолопів з задоволенням розповсюджують брехню ************ генштабу.
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26.04.2025 15:42 Ответить
Ти на мапу дивився, істеричка? По рельєфу місцевості?
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26.04.2025 15:44 Ответить
Є.
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26.04.2025 15:53 Ответить
Брехня та замовчування правди це основа існування зеленої владі.
Тільки суцільна брехня і ні слова правди.
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26.04.2025 15:14 Ответить
Бидлоїду, звичайно, не доступно для розуміння, що таке Генштаб і що не все залежить від ЗЕлупи та д*Єрмака. Але ти продовжуй і далі радіти *********** брехні з ваших боліт. Цього тобі ніхто заборонити не може.
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26.04.2025 15:35 Ответить
Мальчики. ну не надо ссориться из-за пустяков.
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26.04.2025 16:57 Ответить
Казковий йолуп.
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26.04.2025 15:52 Ответить
То було повідомлення від фуйла трампону.
Як і оточення тисяч бійців ЗСУ. (де вони ділись в оточенні - ніхто не знає)
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26.04.2025 15:10 Ответить
@ "В Курській області російські війська продовжують штурмувати північну околицю населеного пункту Горналь. Піхотні підрозділи противника зайшли у північну частину вулиці Подол. Ідуть бої.
Також, точаться бої на схід від населеного пункту Олешня, до східної частини якого невдало зайшла російська штурмова група (знищена).

За наявною інформацією російське командування поставило крайній термін взяття всієї Курської області під контроль рашистських військ - до 9 травня ц.р., оскільки її згадуватимуть цього дня."
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26.04.2025 15:17 Ответить
@ (доповнення):
Сумська область:
Противник піхотними підрозділами штурмує південну частину населеного пункту Журавка. Українські війська працюють за ворожих позиціях артилерією та FPV-дронами.
Північна частина даного н.п. перебуває під контролем супротивника."
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26.04.2025 15:23 Ответить
Так что, это значит, что Герасимов п-дит?!
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26.04.2025 15:21 Ответить
Виходить, що так, "Муму" звіздить.
Жодних підтверджень засобами об'єктивного контролю повного взяття російськими військами Олешні та Горналі на даний момент не опубліковано.
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26.04.2025 15:27 Ответить
А що таке "засобами об'єктивного контролю"...?
І де можна подивитися що саме вони підтверджують ?
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26.04.2025 15:40 Ответить
Десь якись самоліквідатори фото акварешу у селі зробили і здохли. Москалі ********** так робити. А потім вони будуть до цієї ганчірки добиратися пару місяців по трупах "мальчиков у трусиках"
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26.04.2025 15:49 Ответить
Нє, ну чого б не вірити нашому Генштабу? Хіба він колись обманював?
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26.04.2025 15:38 Ответить
Звичайно,ти віриш Ігорьку 🤡 Клоунашенкову.
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26.04.2025 16:12 Ответить
Це те саме що і з Торецьком,свинособаки відзвітували ще пів року тому що його взяли а по факту взяли лише за щоку
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26.04.2025 15:53 Ответить
Цвкаво, що там з Кабами. Чи рівняють села Курщини?
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26.04.2025 16:19 Ответить
На "дідомай" кацапи ротом та язиком "візьмуть" Кієвзадвадня а з ним Лондон та Париж,можете навіть не сумніватися.
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26.04.2025 16:11 Ответить
Так оте повідомлення про існування гєрасімова ще минулого літа доповідало ***** про так зване "звільнення Курщини". Нахібав *****?!
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26.04.2025 16:26 Ответить
Можно выдохнуть и расслабиться, всё идёт по плану.👶
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26.04.2025 16:37 Ответить
это какой-то сюр
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26.04.2025 16:46 Ответить
 
 