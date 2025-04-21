Враг пытается выбить нас с Курщины и захватить приграничье Сумщины, - Сырский. ФОТО
В данное время продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.
Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - отметил Сырский.
Он также отметил, что свою работу планировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.
Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов.
По его словам, одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.
"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль