Враг пытается выбить нас с Курщины и захватить приграничье Сумщины, - Сырский. ФОТО

В данное время продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - отметил Сырский.

Он также отметил, что свою работу планировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

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Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов.

По его словам, одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", - резюмировал он.

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