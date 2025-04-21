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Новости Фото Бои на Курщине и Сумщине
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Враг пытается выбить нас с Курщины и захватить приграничье Сумщины, - Сырский. ФОТО

В данное время продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - отметил Сырский.

Сырский на Сумском направлении

Он также отметил, что свою работу планировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

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Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов.

По его словам, одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", - резюмировал он.

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Автор: 

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тобто курська операція виконала свою мету?
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21.04.2025 16:09 Ответить
А вона була?
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21.04.2025 16:16 Ответить
От падлюки підступні. Мало того, що Курськ не дали захопити, так ще і Сумську область лізуть.
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21.04.2025 16:54 Ответить
"зелений кулак" виявився пасткою для знищення західної техніки ,та добре підготовлених частин ЗСУ....
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21.04.2025 17:34 Ответить
Курська операція була більш результативною якби ЗСУ розвивали наступ після заходу в Курську область не так углиб, як по флангах, для створення буферної зони. А потім добре все замінували.
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21.04.2025 18:40 Ответить
Та невже? Серйозно???
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22.04.2025 00:10 Ответить
 
 