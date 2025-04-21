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Новости Бои на Курщине и Сумщине ВСУ взяли в плен оккупантов на Курщине
10 187 29

Наши десантники захватили в плен девятерых российских военных в Курской области. ВИДЕО

Девятерых военнослужащих армии РФ взяли в плен украинские десантники со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ДШВ.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам - очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2140) Десантно-штурмовые войска (218) Курск (1097)


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Топ комментарии
+24
підари-крисчани
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21.04.2025 10:15
+15
Варто було слухати. Там два ****** з Криму - тобто колишні громадяни України.
Щоб їх не знищили - промовчали що Крим це раша. Просто Крим - як колись Усик любив говорити.
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21.04.2025 10:46
+11
Психологічна допомога. Настраждалися рюськії мальчики убивці.
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21.04.2025 10:26
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Треба було восьмих захопити.
А дев'ятого зробити зіркою Ютюба.
В перший і останній раз.
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21.04.2025 10:11 Ответить
Психологічна допомога. Настраждалися рюськії мальчики убивці.
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21.04.2025 10:26 Ответить
Цим вже запізно допомагати.
А ось тим, що ще збираються кредит чи іпотеку відпрацювати, наочне пособіє не завадить.
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21.04.2025 10:35 Ответить
наоборот , кабардинца оставить ,а со всех спустить шкуру !!!(((и чтоб шкуру с них спускал этот кабардинец !!!((!
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21.04.2025 10:52 Ответить
"Кабардинец" вообще-то с украинской или польской фамилией: Радзевич.

Так что с него с самого надо снимать шкуру, как с манкурта-предателя...
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21.04.2025 22:37 Ответить
А може, то деяким у нас потрібна психологічна допомога? Наприклад, деяким з ОП, у вигляді мотузки на шию або кулі в голову?
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21.04.2025 10:11 Ответить
підари-крисчани
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21.04.2025 10:15 Ответить
бачив без звуку,дивился тильки в очи-там нема ничого людського...не маю гадки як,але додому ця сволота мае приездить "upgradet"
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21.04.2025 10:25 Ответить
Варто було слухати. Там два ****** з Криму - тобто колишні громадяни України.
Щоб їх не знищили - промовчали що Крим це раша. Просто Крим - як колись Усик любив говорити.
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21.04.2025 10:46 Ответить
не факт, шо колишні
стопудово мають біометрику Українську та до шенгену швендяли яко "українці"
на Заході дохєра таких кримскьих "українців" одночасно з паспортами двоголової курки
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21.04.2025 10:51 Ответить
Так вот он какой - габардино-бухарец....
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21.04.2025 10:33 Ответить
про психологічну допомогу прямо розчулило до сліз.
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21.04.2025 10:37 Ответить
Це просто унікально. Збережу на пам'ять
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21.04.2025 10:45 Ответить
нам теперь их ОТКОРМИТЬ надо , потом обменять и они снова поедут с нами воевать , а когда их поменяют на наших от которых в их плену остаются одни уши , нам их надо ЛЕЧИТЬ и кое кого комисовать !!!((( вот так мы воююем !!! война так не закончится никогда !!!(((
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21.04.2025 10:49 Ответить
тому що війна ДОГОВІРНА! невже до сих пір не зрозуміло комусь????
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22.04.2025 17:21 Ответить
Кримчан - потомків власовців та поліцаїв тре було там і залишити...погань
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21.04.2025 10:59 Ответить
Цікаво а що з крисчанами робити вони-ж з Українського громадянства не виходили , і який може бути обмін цих двох ?
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21.04.2025 11:46 Ответить
кримчани попали років 15
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21.04.2025 11:49 Ответить
кримських розстріляти, інші - на обмін
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21.04.2025 12:25 Ответить
Мурманський штурмовик - це атас !
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21.04.2025 13:07 Ответить
Больше всего впечатлил мурманский "штурмовик" Долгопуров, похожий на 70-летнего алкаша-бомжа из спецприёмника...

Таких зачуханных ушлёпков, потерявших человеческий облик, в совковые времена иронично называли "Подарок женщине на день 8-го марта"...
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21.04.2025 22:43 Ответить
ребра мо їм перевірити молотом??Кальцій в кістках??? Як дихати будуть ці недоістоти путінські з поламаними ребрами, як вони нашим ламають.. А крисчанам звязати руки і ноги і хай пливуть на Крим..пі..ри путінські
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21.04.2025 13:32 Ответить
А ,чому лише псих допомога, а пицца а суши, а бабів у хату.
Пс навіщо збирають цю падаль, їх міняти не будуть
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21.04.2025 14:29 Ответить
не потрібно було
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21.04.2025 15:56 Ответить
Щось вони занадто говіркі і говорять як під диктовку ,напевно перед цим наші "особісти" з ними "попрацювали " щоб ті нічого зайвого не казали.
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21.04.2025 16:41 Ответить
Кончені вбивці! Рашистська наволочь! Слава Захисникам України! Героям Слава! russia delenda est!
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21.04.2025 16:54 Ответить
Госпидя, какие же ублюдочные рожи! Одно слово- орки, нация вырождения!
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21.04.2025 20:39 Ответить
Там тільки два більш-менш нормальних, а інші - якесь біосміття, бомжі-алкаші з-під "пятьорочки". Мабуть їх відловлювали біля сміттєвих контейнерів або на сміттєзвалищах ))
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22.04.2025 14:29 Ответить
 
 