Наши десантники захватили в плен девятерых российских военных в Курской области. ВИДЕО
Девятерых военнослужащих армии РФ взяли в плен украинские десантники со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ДШВ.
"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам - очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине", - говорится в сообщении.
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+24 Wild MadDog
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+15 YU ST
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+11 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий21.04.2025 10:26
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А дев'ятого зробити зіркою Ютюба.
В перший і останній раз.
А ось тим, що ще збираються кредит чи іпотеку відпрацювати, наочне пособіє не завадить.
Так что с него с самого надо снимать шкуру, как с манкурта-предателя...
Щоб їх не знищили - промовчали що Крим це раша. Просто Крим - як колись Усик любив говорити.
стопудово мають біометрику Українську та до шенгену швендяли яко "українці"
на Заході дохєра таких кримскьих "українців" одночасно з паспортами двоголової курки
Таких зачуханных ушлёпков, потерявших человеческий облик, в совковые времена иронично называли "Подарок женщине на день 8-го марта"...
Пс навіщо збирають цю падаль, їх міняти не будуть