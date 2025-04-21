Наши десантники захватили в плен девятерых российских военных в Курской области. ВИДЕО

Девятерых военнослужащих армии РФ взяли в плен украинские десантники со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ДШВ.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам - очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине", - говорится в сообщении.

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