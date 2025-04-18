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Новости Видео Пленные оккупанты
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Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО

Россиянин на поле боя поднял руки вверх и сдался украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса сдачи в плен. На записи видно, что оккупант начинает идти за БПЛА и выходит на украинских воинов.

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Автор: 

армия РФ (19224) пленные (2139)


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Топ комментарии
+10
Знаємо ми як ці воєни сало їдять поки Аллах не бачить
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18.04.2025 10:36
+5
Окупант на полі бою здіймає руки догори і вдивляється у камеру українського безпілотника, коли закінчилися припаси і бк

Так би він не здався
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18.04.2025 10:31
+2
особливо до кадирівських, ті взагалі ніколи не здаються, бо до нуля ніколи не підходять
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18.04.2025 12:35
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Окупант на полі бою здіймає руки догори і вдивляється у камеру українського безпілотника, коли закінчилися припаси і бк

Так би він не здався
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18.04.2025 10:31 Ответить
Воїн Аллаха не здався б і у цьому разі.
Далеко русні до воїнів Аллаха.
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18.04.2025 10:34 Ответить
Знаємо ми як ці воєни сало їдять поки Аллах не бачить
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18.04.2025 10:36 Ответить
В гаражі плити бетонні, Аллах не бачить, а горілочку салом з часничком закусювати саме те. Аллах не дасть збрехати - я не один свідок.
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18.04.2025 16:14 Ответить
або лівою рукою, бо вона брудна
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18.04.2025 17:54 Ответить
особливо до кадирівських, ті взагалі ніколи не здаються, бо до нуля ніколи не підходять
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18.04.2025 12:35 Ответить
що ти верзеш? ставити у приклад фанатичних дикунів, з промитими мізками, треба бути не дуже розумним! і відкрию тобі страшенну таємницю, наші хлопці теж здаються у полон... це війна...
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18.04.2025 12:38 Ответить
Строевым, как на параде... Кадровый видать...
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18.04.2025 14:14 Ответить
Для них наш полон - лакшері готель.
Особливо після свого мухосранська з очком на дворі
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19.04.2025 09:59 Ответить
Прийшов в Україну свідомо, за наказом прутіна, щоб убивати Українців!!
А тут, таке…
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19.04.2025 11:05 Ответить
 
 