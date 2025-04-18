Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО

Россиянин на поле боя поднял руки вверх и сдался украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса сдачи в плен. На записи видно, что оккупант начинает идти за БПЛА и выходит на украинских воинов.

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