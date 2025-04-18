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Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО
Россиянин на поле боя поднял руки вверх и сдался украинскому беспилотнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса сдачи в плен. На записи видно, что оккупант начинает идти за БПЛА и выходит на украинских воинов.
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Так би він не здався
Далеко русні до воїнів Аллаха.
Особливо після свого мухосранська з очком на дворі
А тут, таке…