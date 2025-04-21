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Новини Фото Бої на Курщині та Сумщині
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Ворог намагається вибити нас із Курщини та захопити прикордоння Сумщини, - Сирський. ФОТО

Наразі тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.

Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", - зауважив Сирський.

Сирський на Сумському напрямку

Він також зазначив, що свою роботу планував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.

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Головнокомандувач зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях ухвалив всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

За його словами, одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", - резюмував він.

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Автор: 

Сумська область (3681) бойові дії (3808) Сирський Олександр (611) Курськ (1109) війна в Україні (3899)


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тобто курська операція виконала свою мету?
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21.04.2025 16:09 Відповісти
А вона була?
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21.04.2025 16:16 Відповісти
От падлюки підступні. Мало того, що Курськ не дали захопити, так ще і Сумську область лізуть.
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21.04.2025 16:54 Відповісти
"зелений кулак" виявився пасткою для знищення західної техніки ,та добре підготовлених частин ЗСУ....
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21.04.2025 17:34 Відповісти
Курська операція була більш результативною якби ЗСУ розвивали наступ після заходу в Курську область не так углиб, як по флангах, для створення буферної зони. А потім добре все замінували.
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21.04.2025 18:40 Відповісти
Та невже? Серйозно???
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22.04.2025 00:10 Відповісти
 
 