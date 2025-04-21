Ворог намагається вибити нас із Курщини та захопити прикордоння Сумщини, - Сирський. ФОТО
Наразі тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.
Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", - зауважив Сирський.
Він також зазначив, що свою роботу планував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.
Головнокомандувач зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях ухвалив всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.
За його словами, одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.
"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", - резюмував він.
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