С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ обнародовали количество потерь личного состава армии РФ и армии КНДР с начала Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ

С начала проведения Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:

личного состава - 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные - 25,2 тыс., санитарные - 36,2 тыс.

983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен.

"Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов", - отметили в Генштабе.

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Потери армии КНДР

Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными. Борьба продолжается.

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