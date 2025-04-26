С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ обнародовали количество потерь личного состава армии РФ и армии КНДР с начала Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Потери армии РФ
С начала проведения Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:
- личного состава - 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные - 25,2 тыс., санитарные - 36,2 тыс.
- 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен.
"Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов", - отметили в Генштабе.
Потери армии КНДР
Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными. Борьба продолжается.
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