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Новости Операция ВСУ на Курщине Потери врага Ликвидация российских окукпантов
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С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

курськ

В Генштабе ВСУ обнародовали количество потерь личного состава армии РФ и армии КНДР с начала Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ

С начала проведения Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:

  • личного состава - 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные - 25,2 тыс., санитарные - 36,2 тыс.
  • 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен.

"Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов", - отметили в Генштабе.

Также читайте: РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины

Потери армии КНДР

Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными. Борьба продолжается.

Читайте: Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19269) Генштаб ВС (6288) КНДР (1196) потери (4387) Курск (1098)


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Топ комментарии
+6
геніальна операція - вихлоп ноль...
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26.04.2025 19:02
+6
А що з Суджею? Ми ж її обміняємо на Донбасс та Крим?
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26.04.2025 19:03
+4
на Ростов....
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26.04.2025 19:05
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Пройде певний час - і тільки тоді можна буде робити висновки і писати підручники оперативного і стратегічного мистецтва і як не потрібно робити теж....
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26.04.2025 18:59 Ответить
як потрібно робити щоб всі думали що то просто помилка...
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26.04.2025 20:12 Ответить
геніальна операція - вихлоп ноль...
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26.04.2025 19:02 Ответить
У нас, звичайно, втрати значно менші.
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26.04.2025 19:03 Ответить
ваапче не было- трое легкораненных
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26.04.2025 20:01 Ответить
і кацапи взводами лежать на здачю - і це теж бачили...
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26.04.2025 20:14 Ответить
А що з Суджею? Ми ж її обміняємо на Донбасс та Крим?
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26.04.2025 19:03 Ответить
на Ростов....
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26.04.2025 19:05 Ответить
А, які втрати наших Героїв? Верховне чмо не хоче, часом, оприлюднити.
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26.04.2025 20:18 Ответить
Тромб каже, що втрати приблизно однакові. Але шо він там знає?
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26.04.2025 20:52 Ответить
 
 