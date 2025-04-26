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Россияне продвинулись на Курщине, - DeepState. КАРТА
Россияне имеют продвижение на Курщине.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.
В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
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росіяни просунулися в напрямку села Мар'їне Краснопільської громади, пише Кордон.Медіа з власних джерел
У Біловодах Хотінської громади противник продовжує наступальні дії та мав просування.
Також ворог намагається наступати на Локню Юнаківської громади.
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