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Новости Операция ВСУ на Курщине
3 500 15

Россияне продвинулись на Курщине, - DeepState. КАРТА

Россияне имеют продвижение на Курщине.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине", - говорится в сообщении.

карта

Читайте также: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Читайте также: Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19269) боевые действия (4065) Курск (1098) DeepState (100)


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Топ комментарии
+4
а на телемарахвоні кажуть що все гаразд....
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26.04.2025 19:56
+3
чим більша велич найшашличнішого, тим більші проблеми України і українців
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26.04.2025 19:43
+2
18 км2 еще контролируется.
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26.04.2025 19:58
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чим більша велич найшашличнішого, тим більші проблеми України і українців
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26.04.2025 19:43 Ответить
а на телемарахвоні кажуть що все гаразд....
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26.04.2025 19:56 Ответить
Ну ось, знову
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26.04.2025 19:49 Ответить
Треба робити на Курщині вздовж кордону мертву зону зі знищених сіл та поселень. Та замінувати російську територію.
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26.04.2025 19:50 Ответить
18 км2 еще контролируется.
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26.04.2025 19:58 Ответить
А скільки в Сумській обл. кацапи вже контроюють ?
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26.04.2025 20:01 Ответить
таке діти на прогулянкі роблять.
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26.04.2025 20:02 Ответить
нескінченний *******..
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26.04.2025 20:12 Ответить
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 26 квітня:

росіяни просунулися в напрямку села Мар'їне Краснопільської громади, пише Кордон.Медіа з власних джерел

У Біловодах Хотінської громади противник продовжує наступальні дії та мав просування.

Також ворог намагається наступати на Локню Юнаківської громади.
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26.04.2025 20:29 Ответить
не поширюйте фейки.
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26.04.2025 20:50 Ответить
на пітьмі тривожно:

https://pbs.twimg.com/media/GpefzsOXgAAmgLs?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpefzsOXgAAmgLs?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpefzsOXgAAmgLs?format=jpg&name=small
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26.04.2025 20:46 Ответить
 
 