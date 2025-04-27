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Новости Боевые действия на Курщине Бои в Белгородской области РФ ВСУ в Белгородской области
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Украина сохраняет присутствие на территории Курской и Белгородской областей РФ, - Зеленский

Украинские военные на Курщине

Вооруженные Силы Украины продолжают операции на территории Белгородской и Курской областей России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Главком Александр Сырский докладывал сегодня о ситуации на фронте.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей.

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"Сохраняем наше присутствие на территории России. Покровский, все направления в Донецкой области - я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы! Особенно хорошие результаты у 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", - резюмировал президент.

Напомним, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

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Автор: 

Белгород (449) Курск (1108) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+4
Селфі з Єрмаком з місця буде?
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27.04.2025 21:49
+4
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
8 хв
Росія захопила чотири населені пункти на Сумщині та намагаються наблизитися до обласного центру, - ISW.
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27.04.2025 21:51
+4
Наші зберігають присутність а кацапи вже в Сумській обл шурують
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27.04.2025 21:54
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Селфі з Єрмаком з місця буде?
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27.04.2025 21:49 Ответить
Навіщо?
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27.04.2025 21:49 Ответить
Щоб не було запитань навіщо відвели і розпорошили найбоєздатніші частини з ******** озброєнням і здають українські землі ворогу.
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27.04.2025 21:56 Ответить
А чого не зібрати поліцейських,оббучених,ні окружити Запорожську АЄС.Скількі вйіск під Білоруссю?Всі концеви?Якась тупість. І не дай бог ми щось здамо.
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27.04.2025 21:51 Ответить
мало нагнать наловленных рабов в современной войне, еще надо преимущество в огневой мощи: дроны, артиллерия и бомбы, чтобы пробить оборону на коротком участке фронта.
потом нужны резервы на технике, чтобы развить успех.

кто и чем это будет делать?
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27.04.2025 22:25 Ответить
Це не до менек,до зеленського.
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27.04.2025 22:27 Ответить
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
8 хв
Росія захопила чотири населені пункти на Сумщині та намагаються наблизитися до обласного центру, - ISW.
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27.04.2025 21:51 Ответить
Вспомнилось...
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27.04.2025 21:53 Ответить
"Хто міняє - той нічого не має." - українська народна поговірка.
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27.04.2025 22:39 Ответить
😂😂😂😂
Радіо "божароса ФМ "
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27.04.2025 23:14 Ответить
Наші зберігають присутність а кацапи вже в Сумській обл шурують
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27.04.2025 21:54 Ответить
Це ж іпсо!!
Ти ливи, надививсь іпсо всяких, а марахвону не віруєш..
🤯😳😲😯😮😦
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27.04.2025 23:13 Ответить
Кілька сел на Курщині - основа потужної дипломатії. Немає рівних трускавецьким дипломатам
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27.04.2025 21:57 Ответить
Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, - Зеленський ((а з якою метою. крім знищення і українських захисників і західної техніки зберігається ця присутність?)
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27.04.2025 21:57 Ответить
кривава ХУЦПА цирку клованів та виродків
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27.04.2025 23:12 Ответить
 
 