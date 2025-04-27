Украина сохраняет присутствие на территории Курской и Белгородской областей РФ, - Зеленский
Вооруженные Силы Украины продолжают операции на территории Белгородской и Курской областей России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что Главком Александр Сырский докладывал сегодня о ситуации на фронте.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей.
"Сохраняем наше присутствие на территории России. Покровский, все направления в Донецкой области - я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы! Особенно хорошие результаты у 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", - резюмировал президент.
Напомним, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.
В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
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потом нужны резервы на технике, чтобы развить успех.
кто и чем это будет делать?
@5channel
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8 хв
Росія захопила чотири населені пункти на Сумщині та намагаються наблизитися до обласного центру, - ISW.
Радіо "божароса ФМ "
Ти ливи, надививсь іпсо всяких, а марахвону не віруєш..
🤯😳😲😯😮😦