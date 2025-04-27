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Путин солгал о полном захвате санитарной зоны в Курской области, - Бутусов

Бутусов о лжи Путина относительно Курщины

Заявления руководителя Кремля Путина и начальника генштаба РФ Герасимова 26 апреля, относительно захвата россиянами села Горналь и якобы "освобождения Курской области" не соответствуют реальной обстановке.

Об этом в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, по его словам, на данный момент село Горналь под контролем украинских войск. Также украинцы контролируют большую часть сел Гуево и Олешня. На территории Белгородщины украинские воины контролируют село Поповка.

Бутусов отметил, что в целом санитарная зона на территории РФ имеет размер около 30 квадратных километров.

Также читайте: Герасимов доложил Путину о якобы полном "освобождении" Курщины. Генштаб ВСУ отчитывался об отражении 30 штурмов. КАРТА

"Российское руководство не впервые делает лживые заявления о захвате каких-то населенных пунктов.

Таким образом, российские войска заставляют действовать "авансом", чтобы оправдать сделанные официальные заявления. Поэтому очевидно, что мясные накаты на санитарную зону на Курщине и Белгородщине будут усиливаться, чтобы линия фронта соответствовала словам Путина, который сейчас в очередной раз выглядит лживым проказником", - подчеркнул журналист.

Также он отметил, что никаких видео пребывания в с. Горналь у российского Генштаба на данный момент нет.

Читайте: Наша оборонительная операция на Курщине продолжается. Сообщение Герасимова не соответствует действительности, - Генштаб

Автор: 

Бутусов Юрий (4364) Курск (1103)


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Топ комментарии
+5
наше міністерство оборони в своїх заявах не краще, згадайте соледар, бахмут і тд
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27.04.2025 14:21
+3
"пустуном" - це шалуном, по-уззькі. Не дуже доречне, як на мене. Такий собі мачо на коні з голим торсом, перед пустощами з кабаєвою.
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27.04.2025 14:30
+3
Сьогодні прийнято відвідувати могили, згадувати рідних. Були ми з дружиною сьогодні на цвинтарі. Сумно. Дурні ми всі.
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27.04.2025 14:54
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Якщо і міняти курську область, то тільки на Крим.
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27.04.2025 14:15 Ответить
на маскву
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27.04.2025 14:20 Ответить
улица Львовская на запад нас ведёт
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27.04.2025 14:23 Ответить
Кремлівський окурок і його шобла звикли жити тільки з брехнею ,
так як слово правда для них ,
це щось не реальне і фантастичне
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27.04.2025 14:18 Ответить
наше міністерство оборони в своїх заявах не краще, згадайте соледар, бахмут і тд
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27.04.2025 14:21 Ответить
Наскільки пригадую - ті брехливі заяви були від Генштабу
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27.04.2025 14:24 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2025 15:09 Ответить
"пустуном" - це шалуном, по-уззькі. Не дуже доречне, як на мене. Такий собі мачо на коні з голим торсом, перед пустощами з кабаєвою.
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27.04.2025 14:30 Ответить
Интересно, но вчера вечером россиянский паблик Суджи опроверг слова Герасимова о полном освобождении Курщины, а сегодня утром уточнили, что таки все населённые пункты зачищены, но ВСУ остались в приграничных лесополосах. В общем курская эпопея практически закончилась со всеми её плюсами и минусами, которых много в конце
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27.04.2025 14:45 Ответить
Сьогодні прийнято відвідувати могили, згадувати рідних. Були ми з дружиною сьогодні на цвинтарі. Сумно. Дурні ми всі.
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27.04.2025 14:54 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2025 15:07 Ответить
А коли ця скотиняка говорила правду?
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27.04.2025 15:51 Ответить
 
 