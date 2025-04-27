Путин солгал о полном захвате санитарной зоны в Курской области, - Бутусов

Заявления руководителя Кремля Путина и начальника генштаба РФ Герасимова 26 апреля, относительно захвата россиянами села Горналь и якобы "освобождения Курской области" не соответствуют реальной обстановке.

Об этом в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, по его словам, на данный момент село Горналь под контролем украинских войск. Также украинцы контролируют большую часть сел Гуево и Олешня. На территории Белгородщины украинские воины контролируют село Поповка.

Бутусов отметил, что в целом санитарная зона на территории РФ имеет размер около 30 квадратных километров.

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"Российское руководство не впервые делает лживые заявления о захвате каких-то населенных пунктов.

Таким образом, российские войска заставляют действовать "авансом", чтобы оправдать сделанные официальные заявления. Поэтому очевидно, что мясные накаты на санитарную зону на Курщине и Белгородщине будут усиливаться, чтобы линия фронта соответствовала словам Путина, который сейчас в очередной раз выглядит лживым проказником", - подчеркнул журналист.

Также он отметил, что никаких видео пребывания в с. Горналь у российского Генштаба на данный момент нет.

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