Путін збрехав щодо повного захоплення санітарної зони в Курській області, - Бутусов

Заяви керівника Кремля Путіна та начальника генштабу РФ Герасимова 26 квітня, щодо захоплення росіянами села Горналь і нібито "звільнення Курської області" не відповідають реальній обстановці.

Про це у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, за його словами, на цей момент село Горналь перебуває під контролем українських військ. Також українці контролюють більшу частину сіл Гуєво та Олешня. На території Бєлгородщини українські воїни контролюють село Попівка.

Бутусов зауважив, що загалом санітарна зона на території РФ має розмір приблизно 30 квадратних кілометрів.

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"Російське керівництво не вперше робить брехливі заяви про захоплення якихось населених пунктів.

Таким чином, російські війська примушують діяти "авансом", щоб виправдати зроблені офіційні заяви. Тож очевидно, що м'ясні накати на санітарну зону на Курщині та Бєлгородщині будуть посилюватись, щоб лінія фронту відповідала словам Путін, який зараз в черговий раз виглядає брехливим пустуном", - наголосив журналіст.

Також він зауважив, що жодних відео перебування у Горналі у російського Генштабу на цей момент нема.

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