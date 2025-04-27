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Путін збрехав щодо повного захоплення санітарної зони в Курській області, - Бутусов

Бутусов про брехню Путіна щодо Курщини

Заяви керівника Кремля Путіна та начальника генштабу РФ Герасимова 26 квітня, щодо захоплення росіянами села Горналь і нібито "звільнення Курської області" не відповідають реальній обстановці.

Про це у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, за його словами, на цей момент село Горналь перебуває під контролем українських військ. Також українці контролюють більшу частину сіл Гуєво та Олешня. На території Бєлгородщини українські воїни контролюють село Попівка.

Бутусов зауважив, що загалом санітарна зона на території РФ має розмір приблизно 30 квадратних кілометрів.

Також читайте: Герасимов доповів Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини. Генштаб ЗСУ звітував про відбиття 30 штурмів. КАРТА

"Російське керівництво не вперше робить брехливі заяви про захоплення якихось населених пунктів.

Таким чином, російські війська примушують діяти "авансом", щоб виправдати зроблені офіційні заяви. Тож очевидно, що м'ясні накати на санітарну зону на Курщині та Бєлгородщині будуть посилюватись, щоб лінія фронту відповідала словам Путін, який зараз в черговий раз виглядає брехливим пустуном", - наголосив журналіст.

Також він зауважив, що жодних відео перебування у Горналі у російського Генштабу на цей момент нема.

Читайте: Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Автор: 

Бутусов Юрій (3595) Курськ (1114)


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Топ коментарі
+5
наше міністерство оборони в своїх заявах не краще, згадайте соледар, бахмут і тд
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27.04.2025 14:21
+4
Кремлівський окурок і його шобла звикли жити тільки з брехнею ,
так як слово правда для них ,
це щось не реальне і фантастичне
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27.04.2025 14:18
+3
"пустуном" - це шалуном, по-уззькі. Не дуже доречне, як на мене. Такий собі мачо на коні з голим торсом, перед пустощами з кабаєвою.
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27.04.2025 14:30
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Якщо і міняти курську область, то тільки на Крим.
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27.04.2025 14:15 Відповісти
на маскву
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27.04.2025 14:20 Відповісти
улица Львовская на запад нас ведёт
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27.04.2025 14:23 Відповісти
Кремлівський окурок і його шобла звикли жити тільки з брехнею ,
так як слово правда для них ,
це щось не реальне і фантастичне
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27.04.2025 14:18 Відповісти
наше міністерство оборони в своїх заявах не краще, згадайте соледар, бахмут і тд
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27.04.2025 14:21 Відповісти
Наскільки пригадую - ті брехливі заяви були від Генштабу
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27.04.2025 14:24 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2025 15:09 Відповісти
"пустуном" - це шалуном, по-уззькі. Не дуже доречне, як на мене. Такий собі мачо на коні з голим торсом, перед пустощами з кабаєвою.
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27.04.2025 14:30 Відповісти
Интересно, но вчера вечером россиянский паблик Суджи опроверг слова Герасимова о полном освобождении Курщины, а сегодня утром уточнили, что таки все населённые пункты зачищены, но ВСУ остались в приграничных лесополосах. В общем курская эпопея практически закончилась со всеми её плюсами и минусами, которых много в конце
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27.04.2025 14:45 Відповісти
А какие плюсы?
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27.04.2025 16:32 Відповісти
Сьогодні прийнято відвідувати могили, згадувати рідних. Були ми з дружиною сьогодні на цвинтарі. Сумно. Дурні ми всі.
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27.04.2025 14:54 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2025 15:07 Відповісти
А коли ця скотиняка говорила правду?
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27.04.2025 15:51 Відповісти
Нема у всіх перерахованих пунктах наших - ці цілком сіра зона. Можливо кацапам треба ще тиждень на зачистку.
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27.04.2025 16:41 Відповісти
 
 