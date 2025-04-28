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Новини Оновлення мапи DeepState Бої у Бєлгородській області РФ ЗСУ у Бєлгородській області
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Росіяни просунулись у Бєлгородській області, - DeepState

Росіяни просунулись на Бєлгородщині

Російські війська відтіснили ЗСУ в Бєлгородській області РФ.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Демидівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Сил оборони вже місяць ведуть бойову операцію в Бєлгородській області РФ, - Бутусов

Автор: 

Бєлгород (506) війна в Україні (4007) DeepState (102)


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"Росіяни просунулись у Бєлгородській області"...
Чекаю, коли зможу прочитати:
Росіяни просунулись у Ростовській області ...
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28.04.2025 20:51 Відповісти
І в Брянській,і в Воронезькій)))
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28.04.2025 20:52 Відповісти
"А біля Керчі росіяни розпочали відновлювати 2 прольоти мосту...." - коли можна буде таке???прочитати???
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28.04.2025 20:54 Відповісти
Тут би зелені менеджери з чонгарськими мостами щось зробили.
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28.04.2025 21:57 Відповісти
Тамань, Перекоп, Юшунь, "Ловля осетра"... Манштейн..
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28.04.2025 21:59 Відповісти
Таки була помилка іти у курську.Кращеб на крим.І таки був би успіх.А що зараз.Путін видавив нас ,і розказуе,що це у ньога велика перемога. Ами не давим. Це так боляче.
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28.04.2025 21:04 Відповісти
Скажи хто небудь мені таке - три роки тому , і я б негайно викликав санітарів з психлікарні . !!
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28.04.2025 21:05 Відповісти
Нічого б не вийшло, всі санітари в цей час сиділи в ложі для журналістів у верховній раді, і спостерігали за своїм моносбродом.
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28.04.2025 21:59 Відповісти
Так ху.ло "звільнив" же рашку два дні тому, сам герасімов доповідав.
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28.04.2025 21:24 Відповісти
 
 