Росіяни просунулись у Бєлгородській області, - DeepState
Російські війська відтіснили ЗСУ в Бєлгородській області РФ.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Демидівки", - йдеться в повідомленні.
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Росіяни просунулись у Ростовській області ...