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Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья в Донецкой области, - DeepState

Россияне продвинулись возле Котляровки и Запорожья

Россиянам удалось продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Донецкая область (9648) Покровский район (560) Запорожье (4) Котляровка (2) война в Украине (3840) DeepState (95)


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