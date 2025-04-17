Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья в Донецкой области, - DeepState
Россиянам удалось продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", - говорится в сообщении.
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