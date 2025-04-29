Війська РФ просунулися в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування поблизу трьох населених пунктів на Донеччині.

Про це інформують аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Успенівці (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), біля Котлярівки (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Роздольного ( селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя на Донеччині, - DeepState



Успенівка



Котлярівка



Роздольне

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни просунулись у Бєлгородській області.