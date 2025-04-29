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Новини Оновлення мапи DeepState
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Війська РФ просунулися в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного, - DeepState. КАРТИ

Роздольне карта

Війська РФ мають просування поблизу трьох населених пунктів на Донеччині

Про це інформують аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Успенівці (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), біля Котлярівки (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Роздольного ( селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя на Донеччині, - DeepState

успенівка карта
Успенівка 

котлярівка карта
Котлярівка 

Роздольне карта
Роздольне

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни просунулись у Бєлгородській області.

Автор: 

Донецька область (8505) Волноваський район (216) Покровський район (581) Роздольне (9) Успенівка (24) Котлярівка (2) DeepState (104)


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29.04.2025 10:52 Відповісти
 
 