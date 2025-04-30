Росіяни окупували Сузу Балку, - DeepState
Росіяни окупували Суху Балку поблизу Нью-Йорка та просунулись біля ще трьох населених пунктів на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар30.04.2025 01:02 Відповісти Мені подобається 0
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