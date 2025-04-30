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Росіяни окупували Сузу Балку, - DeepState

Росіяни окупували Суху Балку

Росіяни окупували Суху Балку поблизу Нью-Йорка та просунулись біля ще трьох населених пунктів на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ просунулися в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля Костянтинополя

Автор: 

окупація (6710) Донецька область (8511) Торецьк (469) Бахмутський район (402) Волноваський район (219) Дачне (3) Суха Балка (4) Костянтинопіль (54) війна в Україні (4032) DeepState (104)


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Залужного зовсім ізолювали від українців і військових
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30.04.2025 01:02 Відповісти
 
 