Росіяни окупували Сузу Балку, - DeepState

Росіяни окупували Суху Балку поблизу Нью-Йорка та просунулись біля ще трьох населених пунктів на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

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