Росіяни просунулися на Донеччині. - DeepState. МАПИ

Російські військові мають просування в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Березівці, Новому та біля Новомихайлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Костянтинополя", - йдеться в повідомленні.

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