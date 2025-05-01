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Росіяни просунулися на Донеччині. - DeepState. МАПИ
Російські військові мають просування в Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Березівці, Новому та біля Новомихайлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Костянтинополя", - йдеться в повідомленні.
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Xander G
показати весь коментар01.05.2025 09:48 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Лавриненко #578105
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Ярослав Кийко
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Підлога Маккартні
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