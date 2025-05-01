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Росіяни просунулися на Донеччині. - DeepState. МАПИ

Просування росіян на Донеччині. Що відомо

Російські військові мають просування в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Березівці, Новому та біля Новомихайлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Костянтинополя", - йдеться в повідомленні.

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Березівка
Березівка
Нове
Нове
Новомихайлівка
Новомихайлівка
Костянтинопіль
Костянтинопіль

Автор: 

Донецька область (8522) бойові дії (3850) Краматорський район (250) Новомихайлівка (1) Березівка (1) Нове (5) DeepState (106)


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сирок з батьками на паРаші невтомно робить свою гнилу справу
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01.05.2025 09:48 Відповісти
Допоки будуть такі новини, миру не буде. Хоч би Зелений втяхаря конешно вже домовився з путіним про 9-травня, як на Пасху
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01.05.2025 09:53 Відповісти
Домовився про що? Про те що кацапи нас обстрілюють і перегруповуються, а ми в режимі тиші за цим спостерігаємо? В дупу таке "перемир'я".
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01.05.2025 10:31 Відповісти
Все згідно Оманського плану
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01.05.2025 09:54 Відповісти
 
 