У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Наприкінці березня - на початку квітня росіяни активізувалися на фронті. Тож більшість просувань або відбулися в першій половині квітня або є результатом тих дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

"Якщо дивитися на основні місця просування, то найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв. км, або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде несподіване просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв. км", зазначають експерти.

Просування біля Катеринівки становить орієнтовно 30 кв. км.

Сади біля Надіївки - ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 кв. км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв. км.

"Сумарно на п’ять цих ділянок припадає 85% всіх просувань", - уточнили аналітики.

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