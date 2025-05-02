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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог окупував Тарасівку та активізувався у напрямку Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка Донецької області, - DeepState. КАРТА

Російським загарбникам вдалося окупувати Тарасівку Донецької області. Силам оборони не вдалося відновити положення, оскільки ворог підтягнув у село дві роти піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту  DeepState.

Бойові дії на Донеччині

Крім того, росіяни малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені.

"Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон", - зазначили аналітики.

Тривають бойові дії у Малинівці, ворог продовжує атакувати, намагається закріпитися в селі та оточити підрозділи Сил оборони біля розв'язки.

Також в DeepState повідомили про просування РФ біля Сухої балки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (8529) бойові дії (3857) Краматорський район (253) Нова Полтавка (3) Новооленівка (1) Малинівка (1) DeepState (108)


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Топ коментарі
+3
Як, по ОПовські, якщо ти критикуєш владу, то ти працюєш на Путіна.
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02.05.2025 09:27
+2
По Новооленівці все набагато гірше.

https://t.me/muchnoyairborn/11891 Muchnoy ✙ Jugend
Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.

🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!

☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок сталіна сраліна повторювати пипа не хоче!
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02.05.2025 08:58
+1
Це шоб нас збодрити
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02.05.2025 09:02
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Кожен день продавлюють
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02.05.2025 08:54 Відповісти
По Новооленівці все набагато гірше.

https://t.me/muchnoyairborn/11891 Muchnoy ✙ Jugend
Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.

🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!

☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок сталіна сраліна повторювати пипа не хоче!
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02.05.2025 08:58 Відповісти
Зброя сама по собі не стріляє.
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02.05.2025 09:07 Відповісти
Це ваш особистий висновок, що стріляти нічим.
Банально сциканули, бо завезли мобілізованих, які воювати не хочуть.
Тут ніяка зброя не допоможе.
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02.05.2025 09:21 Відповісти
Факт - що не вивезли натиску.
Де факт того, що банально вийшов БК?
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02.05.2025 09:31 Відповісти
Який натиск на піхоту НА ПІДХОДІ? Тобто за 5-10 км від позицій?
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02.05.2025 09:37 Відповісти
Їх не знищили на підході (чому - питання), а коли зблизились до контакту, наші вже сциканули та побігли. Буває і таке.
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02.05.2025 09:39 Відповісти
Тут теж недостатньо інформації, якщо противник підвів дві роти, а наших в обороні було, наприклад, взвод, як часто буває, то це не "побігли", а "самозбереглись".
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02.05.2025 09:45 Відповісти
Сказав же, "не вивезли", без конкретики. Або сциканули, або дійсно була багаторазова перевага в усьому.
Але тут вище розповідали, що просто БК не вистачило. Не факт, далеко не факт.
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02.05.2025 09:53 Відповісти
Це шоб нас збодрити
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02.05.2025 09:02 Відповісти
Я навіть не знаю, що гірше чи пораженська риторика, чи ось таке шапкозакидання
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02.05.2025 09:06 Відповісти
навіть не знаю, що гірше, підтримувати путіна, чи зеленського. Ці два виродка по суті одинакові, тільки зеленський тупіший і огидніший.
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02.05.2025 09:10 Відповісти
Вы сами дали ответ, но почему-то на неправильном языке.
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02.05.2025 09:12 Відповісти
правільний язік, це оте собаче нарєчіє, на якому ти гавкаєш?
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02.05.2025 09:20 Відповісти
Не поддерживаете зелю - поддерживайте *****. Но будьте уже последовательны.
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02.05.2025 09:23 Відповісти
Як, по ОПовські, якщо ти критикуєш владу, то ти працюєш на Путіна.
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02.05.2025 09:27 Відповісти
Можливо, так воно і звучить. Але не менш двозначно звучить і перше повідомлення.
Бридкі однаково, але ***** розумніше. Ну то який вибір?
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02.05.2025 09:33 Відповісти
Оба на мій погляд дібіли, тільки один ще закінчений нарк.
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02.05.2025 10:15 Відповісти
Ну тобто ***** все-таки краще.
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02.05.2025 10:18 Відповісти
А ви той опариш який в сортах гівна тямить?
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02.05.2025 10:23 Відповісти
Добре Зеленський найпотужніший, щасливий.
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02.05.2025 10:46 Відповісти
зєля йолоп і паскуда, та він хоча б на сусідні країни не нападав.
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02.05.2025 10:51 Відповісти
Нарк це ти
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02.05.2025 10:22 Відповісти
Ой, ще вийшов один шанувальник найпотужнішого, чи все таки бот?
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02.05.2025 10:47 Відповісти
№603575
Підтримуй Сили оборони України: донать на дрони.
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02.05.2025 09:31 Відповісти
Хіба ще до цього тчасу не зрозуміло, що з Боневтіками, татаровими,єрмаками, смірновими ми не переможемо ворога? Вони продовджують брехати і до цього часу, на сьомому році своєї необмеженої влади не створили своєї ракети, крім сто тисяч бракованих мін. Сама потужна ракета в голови українчиків це шмарафон за останні бюджетні гроші. Після того, як Боневтік Потужно-Брехливий зняв з посади Залужного, 16 генералів Генштабу та командирів всіх бригад - ворог кожного дня захоплює по клаптиках нашу територію.
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02.05.2025 11:22 Відповісти
 
 