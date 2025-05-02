2 473 32
Ворог окупував Тарасівку та активізувався у напрямку Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка Донецької області, - DeepState. КАРТА
Російським загарбникам вдалося окупувати Тарасівку Донецької області. Силам оборони не вдалося відновити положення, оскільки ворог підтягнув у село дві роти піхоти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Крім того, росіяни малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені.
"Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон", - зазначили аналітики.
Тривають бойові дії у Малинівці, ворог продовжує атакувати, намагається закріпитися в селі та оточити підрозділи Сил оборони біля розв'язки.
Також в DeepState повідомили про просування РФ біля Сухої балки.
Топ коментарі
+3 Першегуб Андрей #577021
показати весь коментар02.05.2025 09:27
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар02.05.2025 08:58
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.05.2025 09:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/muchnoyairborn/11891 Muchnoy ✙ Jugend
Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.
🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!
☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок
сталінасраліна повторювати пипа не хоче!
Банально сциканули, бо завезли мобілізованих, які воювати не хочуть.
Тут ніяка зброя не допоможе.
Де факт того, що банально вийшов БК?
Але тут вище розповідали, що просто БК не вистачило. Не факт, далеко не факт.
Бридкі однаково, але ***** розумніше. Ну то який вибір?
Підтримуй Сили оборони України: донать на дрони.