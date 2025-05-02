Ворог окупував Тарасівку та активізувався у напрямку Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка Донецької області, - DeepState. КАРТА

Російським загарбникам вдалося окупувати Тарасівку Донецької області. Силам оборони не вдалося відновити положення, оскільки ворог підтягнув у село дві роти піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Крім того, росіяни малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені.

"Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон", - зазначили аналітики.

Тривають бойові дії у Малинівці, ворог продовжує атакувати, намагається закріпитися в селі та оточити підрозділи Сил оборони біля розв'язки.

Також в DeepState повідомили про просування РФ біля Сухої балки.

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