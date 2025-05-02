Обязательная эвакуация детей объявлена в двух селах на Донетчине

В двух селах Шаховской громады Донецкой области начинают принудительную эвакуацию детей с родителями или законными представителями.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о селах Шахово и Торецкое.

"Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Всего в Шахматном и Торецком сейчас ориентировочно находится 80 детей", - говорится в сообщении.

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