Обязательная эвакуация детей объявлена в двух селах на Донетчине
В двух селах Шаховской громады Донецкой области начинают принудительную эвакуацию детей с родителями или законными представителями.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о селах Шахово и Торецкое.
"Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Всего в Шахматном и Торецком сейчас ориентировочно находится 80 детей", - говорится в сообщении.
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