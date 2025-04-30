28 тыс. жителей, в том числе - 193 ребенка, проживают в зоне активных боевых действий на Донетчине

По состоянию на конец апреля 2025 года на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются проживать более 280,6 тысячи гражданских жителей. Среди них - 21 468 детей.

Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на территории громад, объявленных зоной активных боевых действий, проживают 28 тысяч жителей. Дети на этой территории проживают в Лиманской и Торецкой громадах, всего там - 193 ребенка.

В 8 населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 166 несовершеннолетних. В поселке Новоселовка Лиманской громады остается 9 детей, в селе Матяшево Криворожской громады - 3 детей. В населенных пунктах Добропольской громады остаются 154 ребенка, которые с семьями подлежат принудительной эвакуации. Больше всего в городе Белицкое - 99 детей.

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В селе Веселое Комарской громады остается 1 ребенок, в поселке Щербиновка Торецкой громады - 5 детей.

Сообщается, что в течение прошлой недели эвакуированы 30 детей. Из Лиманской громады - 2 детей, из Криворожской громады - 1 ребенок, из Добропольской громады - 27 детей.

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