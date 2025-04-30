УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9517 відвідувачів онлайн
Новини Евакуація з Донеччини
109 0

28 тис. мешканців, зокрема 193 дитини, проживають у зоні активних бойових дій на Донеччині

Евакуація на Донеччині

Станом на кінець квітня 2025 року на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати понад 280,6 тисячі цивільних мешканців. Серед них – 21 468 дітей.

Про це повідомляє Донецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на території громад, оголошених зоною активних бойових дій, проживають 28 тисяч мешканців. Діти на цій території проживають у Лиманській та Торецькій громадах, загалом там 193 дитини.

У 8 населених пунктах, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишається 166 неповнолітніх. У селищі Новоселівка Лиманської громади залишається 9 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади – 3 дітей. У населених пунктах Добропільської громади залишаються 154 дитини, які з родинами підлягають примусовій евакуації. Найбільше у місті Білицьке - 99 дітей.

Також дивіться: Окупанти атакували Добропілля і Слов’янськ: постраждала людина, пошкоджено будинки, автомобілі та будівлю шахти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Веселе Комарської громади залишається 1 дитина, у селищі Щербинівка Торецької громади – 5 дітей.

Повідомляється, що упродовж минулого тижня евакуйовано 30 дітей. З Лиманської громади – 2 дітей, з Криворізької громади – 1 дитина, з Добропільської громади – 27 дітей.

Також читайте: 207 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині

Автор: 

діти (5076) евакуація (2316) Донецька область (8522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 