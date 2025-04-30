28 тис. мешканців, зокрема 193 дитини, проживають у зоні активних бойових дій на Донеччині
Станом на кінець квітня 2025 року на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати понад 280,6 тисячі цивільних мешканців. Серед них – 21 468 дітей.
Про це повідомляє Донецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на території громад, оголошених зоною активних бойових дій, проживають 28 тисяч мешканців. Діти на цій території проживають у Лиманській та Торецькій громадах, загалом там 193 дитини.
У 8 населених пунктах, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишається 166 неповнолітніх. У селищі Новоселівка Лиманської громади залишається 9 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади – 3 дітей. У населених пунктах Добропільської громади залишаються 154 дитини, які з родинами підлягають примусовій евакуації. Найбільше у місті Білицьке - 99 дітей.
У селі Веселе Комарської громади залишається 1 дитина, у селищі Щербинівка Торецької громади – 5 дітей.
Повідомляється, що упродовж минулого тижня евакуйовано 30 дітей. З Лиманської громади – 2 дітей, з Криворізької громади – 1 дитина, з Добропільської громади – 27 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль