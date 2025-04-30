Окупанти атакували Добропілля і Слов’янськ: постраждала людина, пошкоджено будинки, автомобілі та будівлю шахти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 квітня, російські війська вдарили по Добропіллю та Слов’янську на Донеччині, унаслідок чого є постраждалий та руйнування.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Так, унаслідок удару чотирма БпЛА по Добропіллю пошкоджено будівля шахти, кав’ярню, автобуси та автомобілі. Виникла пожежа. На жаль, постраждала 1 людина.
У Слов’янську внаслідок чергової атаки російських безпілотників виникла масштабна пожежа на території приватного сектору. Зазнали руйнувань 12 приватних житлових будинків і 4 цивільні автомобілі.
"Під час ліквідації пожеж, спричинених ворожими атаками, рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи через повторні обстріли. Попри складні умови, надзвичайники приборкали всі загоряння", - додали в ДСНС.
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