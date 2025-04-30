Ворог нарощує наступальний потенціал біля Часового Яру, - 24 ОМБр

Попри значні втрати, війська РФ намагаються штурмувати Часія Яр на Донеччині. Ситуація може змінюватися по кілька разів на день.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За його словами, загарбники мають величезні втрати, але не відступають. Час від часу використовують важку техніку, намагаються впритул підвозити до позицій своїх піхотинців. Однак ця техніка горить, дрони можуть виявляти її рухи. Тож окупанти часом фактично ходять у штурми пішки. Інколи навіть 10 кілометрів.

"Пробують час від часу ефект неочікуваності. Коли малі групи пересуваються впродовж тижня, а потім - в один момент велика кількість бронетехніки. Ефект неочікуваності ніби має дати якийсь результат, але не дає, окупанти зазнають втрат", - зазначив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Він також зауважив, що окупанти підтягують свої резерви, нарощують наступальний потенціал і тиснуть з усіх боків. Все говорить про те, що окупанти мають якісь плани до 9 травня.