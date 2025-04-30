Враг наращивает наступательный потенциал возле Часова Яра, - 24 ОМБр

Несмотря на значительные потери, войска РФ пытаются штурмовать Часов Яр в Донецкой области. Ситуация может меняться по несколько раз за день.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По его словам, захватчики имеют огромные потери, но не отступают. Время от времени используют тяжелую технику, пытаются вплотную подвозить к позициям своих пехотинцев. Однако эта техника горит, дроны могут обнаруживать ее движения. Поэтому оккупанты порой фактически ходят в штурмы пешком. Иногда даже 10 километров.

"Пробуют время от времени эффект неожиданности. Когда малые группы передвигаются в течение недели, а потом - в один момент большое количество бронетехники. Эффект неожиданности будто должен дать какой-то результат, но не дает, оккупанты несут потери", - отметил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Он также отметил, что оккупанты подтягивают свои резервы, наращивают наступательный потенциал и давят со всех сторон. Все говорит о том, что оккупанты имеют какие-то планы до 9 мая.