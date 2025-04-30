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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: РФ 40 разів била по області, загинула людина, 6 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби 40 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина. 6 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новохатському Комарської громади пошкоджено 4 будинки.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і кав'ярню, у Мирнограді — будинок. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Читайте також: Рашисти атакували цивільних на Сумщині: Загинув чоловік, є поранений. ФОТО

Краматорський район

У Лимані пошкоджено базу відпочинку, у Зарічному - 2 будинки. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено 4 будинки. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і гараж.

Протягом 29 квітня 2025 року РФ 40 разів обстріляла Донеччину. Загинула людина у Шаховому. Ще 6 осіб дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 275 людей, зокрема 13 дітей.

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Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 29 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28580) Донецька область (8511) Покровськ (630) Мирноград (56) Волноваський район (219) Краматорський район (248) Покровський район (584) Новохатське (2) Старорайське (1) Іллінівка (7) Костянтинівка (283) Зарічне (11) Добропілля (16) Родинське (21) Лиман (51)


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Це так старе ******, готується до парадів з 8 по 10 травня??
Тренується до припинення обстрілів України для картинки старому трампу??
Сволота брехлива з московитами!
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30.04.2025 09:44 Відповісти
 
 