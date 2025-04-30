Доба на Донеччині: РФ 40 разів била по області, загинула людина, 6 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби 40 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина. 6 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новохатському Комарської громади пошкоджено 4 будинки.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і кав'ярню, у Мирнограді — будинок. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено базу відпочинку, у Зарічному - 2 будинки. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено 4 будинки. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і гараж.

Протягом 29 квітня 2025 року РФ 40 разів обстріляла Донеччину. Загинула людина у Шаховому. Ще 6 осіб дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 275 людей, зокрема 13 дітей.

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