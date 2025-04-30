УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10083 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
499 0

Рашисти атакували цивільних на Сумщині: Загинув чоловік, є поранений. ФОТО

Російські окупанти атакували одну з громад Сумщини FPV-дроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, 29 квітня близько 6:00 в Есманьській громаді ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.

"Унаслідок чого 31-річний чоловік загинув, його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами": є загроза для Харкова (оновлено)

РФ атакувала чоловіків на Сумщині. Один із них загинув
РФ атакувала чоловіків на Сумщині. Один із них загинув

Автор: 

обстріл (28580) Сумська область (3701)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 