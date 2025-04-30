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Рашисти атакували цивільних на Сумщині: Загинув чоловік, є поранений. ФОТО
Російські окупанти атакували одну з громад Сумщини FPV-дроном.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, 29 квітня близько 6:00 в Есманьській громаді ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.
"Унаслідок чого 31-річний чоловік загинув, його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.
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