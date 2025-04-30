Зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами": є загроза для Харкова (оновлено)

Зранку 30 квітня 2025 року війська РФ знову атакують Україну "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Група "шахедів" на Сумщині - курсом на захід!

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Харківщини - курсом на південь!", - інформували ПС.

"Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - згодом додали у Повітряних силах.

"Шахеди" у центрі Сумщини - курсом на захід!

Група "шахедів" на межі Сумської, Чернігівської. Полтавської областей - курсом на південний захід!

Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - інформують о 6.26 ПС.

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Оновлена інформація

За даними ПС станом на 6.51:

Група "шахедів" на межі Київської, Чернігівської, Полтавської областей - курсом на південний захід!

Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!

Як повідомлялося, ввечері 29 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, Харків перебував під атакою "Шахедів": є влучання в багатоповерхівку та багато постраждалих.

Окрім того, Дніпро масовано атакували "Шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж.