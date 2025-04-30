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Новини Атака безпілотників
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Зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами": є загроза для Харкова (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Зранку 30 квітня 2025 року війська РФ знову атакують Україну "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Група "шахедів" на Сумщині - курсом на захід!
Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Харківщини - курсом на південь!", - інформували ПС.

"Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - згодом додали у Повітряних силах.

"Шахеди" у центрі Сумщини - курсом на захід!
Група "шахедів" на межі Сумської, Чернігівської. Полтавської областей - курсом на південний захід!
Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - інформують о 6.26 ПС.

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Оновлена інформація

За даними ПС станом на 6.51:

Група "шахедів" на межі Київської, Чернігівської, Полтавської областей - курсом на південний захід!
Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!

Як повідомлялося, ввечері 29 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, Харків перебував під атакою "Шахедів": є влучання в багатоповерхівку та багато постраждалих.

Окрім того, Дніпро масовано атакували "Шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж.

Автор: 

Сумська область (3701) Повітряні сили (2657) Шахед (1020) Харківська область (843)


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