Зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами": є загроза для Харкова (оновлено)
Зранку 30 квітня 2025 року війська РФ знову атакують Україну "Шахедами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Група "шахедів" на Сумщині - курсом на захід!
Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Харківщини - курсом на південь!", - інформували ПС.
"Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - згодом додали у Повітряних силах.
"Шахеди" у центрі Сумщини - курсом на захід!
Група "шахедів" на межі Сумської, Чернігівської. Полтавської областей - курсом на південний захід!
Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!", - інформують о 6.26 ПС.
Оновлена інформація
За даними ПС станом на 6.51:
Група "шахедів" на межі Київської, Чернігівської, Полтавської областей - курсом на південний захід!
Нова група "шахедів" з півночі - курсом на Харків!
Як повідомлялося, ввечері 29 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, Харків перебував під атакою "Шахедів": є влучання в багатоповерхівку та багато постраждалих.
Окрім того, Дніпро масовано атакували "Шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж.
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