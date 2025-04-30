Утром враг снова атакует Украину "Шахедами": есть угроза для Харькова

Утром 30 апреля 2025 года войска РФ снова атакуют Украину "Шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Группа "Шахедов" на Сумщине - курсом на запад!

Несколько групп "Шахедов" на севере и в центре Харьковщины - курсом на юг!" - информировали ВС.

"Новая группа "Шахедов" с севера - курсом на Харьков!" - впоследствии добавили в Воздушных силах.

"Шахеды" в центре Сумщины - курсом на запад!

Группа "Шахедов" на границе Сумской, Черниговской. Полтавской областей - курсом на юго-запад!

Новая группа "Шахедов" с севера - курсом на Харьков!" - информируют в 6:26 ВС.

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Как сообщалось, вечером 29 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В частности, Харьков находился под атакой "Шахедов": есть попадание в многоэтажку и много пострадавших.

Кроме того, Днепр массированно атаковали "Шахеды": 1 погибший, в городе несколько пожаров.