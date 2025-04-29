Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы
Вечером 29 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения ударных БПЛА!
- Группа ударных БПЛА из Белгородской обл., РФ - на юг Сумщины, север Харьковщины!
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