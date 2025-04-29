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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 29 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения ударных БПЛА!
  • Группа ударных БПЛА из Белгородской обл., РФ -  на юг Сумщины, север Харьковщины!

Также читайте: Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3624) Воздушные силы (2318) Шахед (1014) война в Украине (3998)


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Хрен їм по всій морді, а не перемир'я на 9 травня!
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29.04.2025 21:47 Ответить
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29.04.2025 22:06 Ответить
Знову країни НАТО будуть пАтужно спостерігати рой шахедів, як минулої ночі румуни?
Підняли літаки і...ні чорта не зробили
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29.04.2025 22:15 Ответить
 
 