Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

Вечером 29 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

Сумская область - угроза применения ударных БПЛА!

Группа ударных БПЛА из Белгородской обл., РФ - на юг Сумщины, север Харьковщины!

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