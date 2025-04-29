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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 29 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Група ударних БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини, північ Харківщини!

Дивіться: Пілот українського винищувача МіГ-29 збиває російський ударний БПЛА "Shahed". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4188) Повітряні сили (2657) Шахед (1020) війна в Україні (4032)


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Хрен їм по всій морді, а не перемир'я на 9 травня!
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29.04.2025 21:47 Відповісти
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29.04.2025 22:06 Відповісти
Знову країни НАТО будуть пАтужно спостерігати рой шахедів, як минулої ночі румуни?
Підняли літаки і...ні чорта не зробили
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29.04.2025 22:15 Відповісти
 
 