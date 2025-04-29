Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

Ввечері 29 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Група ударних БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини, північ Харківщини!

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