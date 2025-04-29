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Пілот українського винищувача МіГ-29 збиває російський ударний БПЛА "Shahed". ВIДЕО
У мережі опубліковане рідкісне відео бойової роботи пілота українського винищувача МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн знищує російський ударний БПЛА "Shahed".
"Пілот винищувача Denfix знищує крилаті ракети й ударні дрони. На цьому відео - знищення одного з "Шахедів". На рахунку пілота вже понад два десятки російських ракет і дронів, які не долетіли до цілей, які не знищили нічого на нашій рідній землі. Для відбиття ракетних ударів залучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація, як тут", - зазначається у коментарі до відео.
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але в даному випадку це ще й не схоже на шахеда, можливо приманка, що ще більше прикро
І правильні запитання задають всі кругом : чому на москву не летить подібне ?