Пилот украинского истребителя МиГ-29 сбивает российский ударный БПЛА "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликовано редкое видео боевой работы пилота украинского истребителя МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин уничтожает российский ударный БПЛА "Shahed".

"Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео - уничтожение одного из "Шахедов". На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, которые не долетели до целей, которые не уничтожили ничего на нашей родной земле. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация, как здесь", - отмечается в комментарии к видео.

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