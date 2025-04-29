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Пилот украинского истребителя МиГ-29 сбивает российский ударный БПЛА "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликовано редкое видео боевой работы пилота украинского истребителя МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин уничтожает российский ударный БПЛА "Shahed".

"Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео - уничтожение одного из "Шахедов". На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, которые не долетели до целей, которые не уничтожили ничего на нашей родной земле. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация, как здесь", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Украинский МиГ-29 сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2829) уничтожение (6963) Шахед (1014)


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Чому, ну чому не летять дрони по моськє?
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29.04.2025 12:25 Ответить
пушками по мухах - ну ок , якщо іншого способу розвинена західна цивілізація не придумала
але в даному випадку це ще й не схоже на шахеда, можливо приманка, що ще більше прикро
І правильні запитання задають всі кругом : чому на москву не летить подібне ?
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29.04.2025 13:13 Ответить
 
 