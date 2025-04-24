Украинский МиГ-29 сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 Hammer на позиции россиян. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи истребитель ВС ВСУ сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 Hammer на позиции россиян.

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