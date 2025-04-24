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Украинский МиГ-29 сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 Hammer на позиции россиян. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи истребитель ВС ВСУ сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 Hammer на позиции россиян.
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+20 Kan Kan #518965
показать весь комментарий24.04.2025 10:26
+18 Qq Qqq #455433
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+10 boris petrik
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це, тренування?
Вірогідна причина невикористання теплових пасток - читай нижче.
В будь-якому випадку: С-300 сильно побите, до місць, де можуть пустити ПЗРК ніхто на мігах не летітиме, радари теж повибили (AGM-и виявились для засрашинського ППО фактично "невидимими"), авіація засрашки - контролюється (тим чи іншим шляхом - розвіддані, своє ППО дальньої дії тощо). С хєра відстрілювати теплові пастки?
А ще замітив, що коли маршрут пролягає над нашим міським кладовищем усіяному прапорами - хлопці завжди крутять бочку.