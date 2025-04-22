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Авиаудар управляемой авиабомбой AASM HAMMER по ротному пункту управления оккупантов. ВИДЕО

Украинский пилот уничтожил авиабомбой AASM HAMMER ротный пункт управления оккупантов на южном направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть авиабомбу за мгновение до попадания в цель.

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Автор: 

авиация (2827) армия РФ (19238) оружие (10219) технологии (671) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+20
Отак потрібно завершувати війну а не лизати зад дітовбивці
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22.04.2025 23:44
+18
І не слухайте страшилок що Україна не здатна звільнити крим і інші свої території. Представте такими бомбами знищувати великі цілі, високоточною артилерією маленькі цілі, бліндажі і подвали з орками. А все що вилазить з під розвалин добивається дронами і давиться танками. Да ніяка сила не втримає захоплену територію. І не потріно витрачати тисячі бійців на зачистку піхотою якогось населеного пункту чи посадки як в нас зараз це роблять а потім розказують що в нас немає вже чим контратакувати.
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22.04.2025 23:54
+13
Слава українським пілотам!
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22.04.2025 23:45
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Правила форума Совет форумчан
Отак потрібно завершувати війну а не лизати зад дітовбивці
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22.04.2025 23:44 Ответить
І не слухайте страшилок що Україна не здатна звільнити крим і інші свої території. Представте такими бомбами знищувати великі цілі, високоточною артилерією маленькі цілі, бліндажі і подвали з орками. А все що вилазить з під розвалин добивається дронами і давиться танками. Да ніяка сила не втримає захоплену територію. І не потріно витрачати тисячі бійців на зачистку піхотою якогось населеного пункту чи посадки як в нас зараз це роблять а потім розказують що в нас немає вже чим контратакувати.
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22.04.2025 23:54 Ответить
Ви трохи не розумієте, що таке захоплення і звільнення населеного пункту. Там на кожній вулиці десятки великих цілей можуть бути.
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23.04.2025 00:12 Ответить
Чого ти досі не в Генштабі?
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23.04.2025 00:25 Ответить
він в Подолякштабі
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23.04.2025 00:36 Ответить
та помітно...
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23.04.2025 01:24 Ответить
він в ШДВ (Штаб Диванних військ)
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23.04.2025 07:42 Ответить
Гарно.
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23.04.2025 01:00 Ответить
Слава українським пілотам!
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22.04.2025 23:45 Ответить
Оце справжній вогонь господній, без фуфла.
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22.04.2025 23:50 Ответить
Молодці хлопці! Знищуйте цю нечисть без жалю.
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22.04.2025 23:50 Ответить
Соколи справжні, бережи вас усіх материнська любов
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23.04.2025 00:21 Ответить
Це відповідь на кожноденні обстріли ракетами-шахедеми - тіки з відти сотнями летять, а тут одна керована. Хоча на прикинці тижня гнида гнівно доповість скіки впало на голови українців заліза з рф.
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23.04.2025 04:14 Ответить
Прямо в яблучко.
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23.04.2025 08:13 Ответить
 
 