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Авиаудар управляемой авиабомбой AASM HAMMER по ротному пункту управления оккупантов. ВИДЕО
Украинский пилот уничтожил авиабомбой AASM HAMMER ротный пункт управления оккупантов на южном направлении
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть авиабомбу за мгновение до попадания в цель.
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