Інвестори вклали торік в українські оборонні технології $50 мільйонів. Це в 10 разів більше, ніж у 2023 році

Приватні інвестори за 2024 рік вклали в український defence tech близько $50 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомили в Українській раді зброярів, передає Укрінформ.

"Приватні інвестиції в українські оборонні технології (defence tech) продемонстрували вибухове зростання у 2024 році, збільшившись удесятеро порівняно з 2023 роком і сягнувши близько $50 млн (за різними оцінками, від $35 млн до $50 млн)", – заявили в асоціації, спираючись на дані аналітичного дослідження від Defence Industry Data (D.I.D).

За словами виконавчого директора Ради зброярів Ігоря Федірка, зростаючий інтерес до українських оборонних стартапів є сигналом про те, що інвестори шукають ефективні рішення, а українські виробники їх створюють.

На сьогодні в Україні працюють понад 10 венчурних фондів, які вкладають кошти в defence tech.

Серед найбільш успішних залучень фінансування українськими компаніями – $3 млн інвестицій від німецького фонду 42САР для платформи Osavul (займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту), $2,7 млн – від американського фонду Radius Ventures для виробника програмного забезпечення для БпЛА Swarmer, $1,3 млн – від низки інвесторів для M-FLY (розробляє лазерну систему наведення для безпілотників) тощо.

Як зазначається, переважна більшість фінансування спрямована на ранні стадії (seed та pre-seed), тоді як фінансування масштабування (growth) практично немає.

Середній чек інвестиційного раунду на ранніх етапах знаходиться в межах 125-500 тис. євро, що свідчить про незрілість ринку, але водночас і про значний потенціал для проєктів на старті.

Особливий інтерес інвесторів мають стартапи, що пропонують товари подвійного призначення (dual use) або високотехнологічні рішення (deep tech).

Раніше повідомлялося, що за минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.