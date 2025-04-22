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Авіаудар керованою авіабомбою AASM HAMMER по ротному пункту управління окупантів. ВIДЕО

Український пілот знищив авіабомбою AASM HAMMER ротний пункт управління окупантів на південному напрямкую

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти авіабомбу за мить до влучання у ціль.

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Автор: 

авіація (4125) армія рф (17388) зброя (7466) технології (813) знищення (7243)


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Топ коментарі
+21
Отак потрібно завершувати війну а не лизати зад дітовбивці
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22.04.2025 23:44
+18
І не слухайте страшилок що Україна не здатна звільнити крим і інші свої території. Представте такими бомбами знищувати великі цілі, високоточною артилерією маленькі цілі, бліндажі і подвали з орками. А все що вилазить з під розвалин добивається дронами і давиться танками. Да ніяка сила не втримає захоплену територію. І не потріно витрачати тисячі бійців на зачистку піхотою якогось населеного пункту чи посадки як в нас зараз це роблять а потім розказують що в нас немає вже чим контратакувати.
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22.04.2025 23:54
+13
Слава українським пілотам!
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22.04.2025 23:45
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Отак потрібно завершувати війну а не лизати зад дітовбивці
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22.04.2025 23:44 Відповісти
І не слухайте страшилок що Україна не здатна звільнити крим і інші свої території. Представте такими бомбами знищувати великі цілі, високоточною артилерією маленькі цілі, бліндажі і подвали з орками. А все що вилазить з під розвалин добивається дронами і давиться танками. Да ніяка сила не втримає захоплену територію. І не потріно витрачати тисячі бійців на зачистку піхотою якогось населеного пункту чи посадки як в нас зараз це роблять а потім розказують що в нас немає вже чим контратакувати.
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22.04.2025 23:54 Відповісти
Ви трохи не розумієте, що таке захоплення і звільнення населеного пункту. Там на кожній вулиці десятки великих цілей можуть бути.
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23.04.2025 00:12 Відповісти
Чого ти досі не в Генштабі?
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23.04.2025 00:25 Відповісти
він в Подолякштабі
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23.04.2025 00:36 Відповісти
та помітно...
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23.04.2025 01:24 Відповісти
він в ШДВ (Штаб Диванних військ)
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23.04.2025 07:42 Відповісти
Гарно.
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23.04.2025 01:00 Відповісти
Слава українським пілотам!
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22.04.2025 23:45 Відповісти
Оце справжній вогонь господній, без фуфла.
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22.04.2025 23:50 Відповісти
Молодці хлопці! Знищуйте цю нечисть без жалю.
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22.04.2025 23:50 Відповісти
Соколи справжні, бережи вас усіх материнська любов
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23.04.2025 00:21 Відповісти
Це відповідь на кожноденні обстріли ракетами-шахедеми - тіки з відти сотнями летять, а тут одна керована. Хоча на прикинці тижня гнида гнівно доповість скіки впало на голови українців заліза з рф.
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23.04.2025 04:14 Відповісти
Прямо в яблучко.
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23.04.2025 08:13 Відповісти
 
 