Авіаудар керованою авіабомбою AASM HAMMER по ротному пункту управління окупантів. ВIДЕО
Український пілот знищив авіабомбою AASM HAMMER ротний пункт управління окупантів на південному напрямкую
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти авіабомбу за мить до влучання у ціль.
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