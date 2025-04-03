Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано трьох окупантів, одягнених у дуже широкі плащі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що такий одяг - це не що інше, як новітні "аналоговнетные" російські плащі-невидимки.

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