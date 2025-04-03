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Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано трьох окупантів, одягнених у дуже широкі плащі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що такий одяг - це не що інше, як новітні "аналоговнетные" російські плащі-невидимки.

Також читайте: Росія та Іран домовилися про спільне виробництво мікроелектроніки

Також дивіться: Колона армії РФ із п’яти вершників рухається окупованим селом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) захист (157) технології (806) дрони (4662)


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Топ коментарі
+43
- А оні точно нєвідімиє? Укропскій дрон мєня нє увідіт?
- Точно. Пока ні одной жалоби от пользоватєлєй...
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03.04.2025 09:44
+32
То нова форма для кацапських прапорщиків - щоб красти і непомітно виносити казьоноє імущєство...
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03.04.2025 09:43
+28
наступний крок, шапкавуханька - нєвідімка )) як у чорномора )) сказочні довбойопи ))
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03.04.2025 09:42
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наступний крок, шапкавуханька - нєвідімка )) як у чорномора )) сказочні довбойопи ))
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03.04.2025 09:42 Відповісти
І сапогі скороходи.
🤣
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03.04.2025 09:52 Відповісти
Не сапогі, а лапті.
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03.04.2025 09:55 Відповісти
одна нога тут, друга там )) це вже є ))
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03.04.2025 09:59 Відповісти
матрьошки млядь
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03.04.2025 11:28 Відповісти
Та не, они просто беременные, судя по комплекции, месяц 8, не меньше
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03.04.2025 18:41 Відповісти
То нова форма для кацапських прапорщиків - щоб красти і непомітно виносити казьоноє імущєство...
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03.04.2025 09:43 Відповісти
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03.04.2025 13:26 Відповісти
- А оні точно нєвідімиє? Укропскій дрон мєня нє увідіт?
- Точно. Пока ні одной жалоби от пользоватєлєй...
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03.04.2025 09:44 Відповісти
Завтра узнаем из статистики потерь за сутки
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03.04.2025 10:36 Відповісти
Лапатним аналагавнєтним аналагавнєтам-аналагавнєт...
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03.04.2025 09:45 Відповісти
Озвучка підібрана професійно
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03.04.2025 09:47 Відповісти
🤣невідіміє )(уйлостановскіє матрьони🤣
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03.04.2025 09:50 Відповісти
Я маленькая тучка, я вовсе не медведь..
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03.04.2025 09:51 Відповісти
А давайТЕ ще пАржом над шахедами, які постійно вдосконалюються , в той час як мацквабад ЗОВСІМ перестали бити(((
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03.04.2025 09:52 Відповісти
Навпаки - спрощуються, що дозволяє збільшувати їх кількість. Саме їхня кількість створює проблеми для нашої ППО.
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03.04.2025 09:57 Відповісти
Іменно.
Пробивають ПВО чи наземну оборону вони виключно за рахунок суїцидальної масовості, а не аналоговнєта.
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03.04.2025 10:04 Відповісти
І планують запускати по 500 штук кожної доби. Але всім не видриватись від відосіків гниди - перемога скоро.
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03.04.2025 13:18 Відповісти
Так і Київ перестали..
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03.04.2025 11:15 Відповісти
Ви ще такого не бачили:

https://www.tiktok.com/@curioglobe8/video/7486645137028795694
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03.04.2025 09:52 Відповісти
Ми в цьому житті вже бачили все...
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03.04.2025 10:10 Відповісти
танк - черепаха. плащ - невидимка. россия - страна дураков
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03.04.2025 09:55 Відповісти
ще "логістічєскіє осли"))
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03.04.2025 10:24 Відповісти
Ржати з цього може тількі той хто не має ніякого відношення до військових,дегенерат відірваний від реальності,втомлений від війни сидячі на дивані.
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03.04.2025 09:56 Відповісти
Може хтось вже бачив відео рашистів в нових "плащах- невидимках" зверху тепловізором?
Дивна "обʼємна" форма мабуть закриває частини тіла (рук і ніг) під час руху. Попередні моделі "пончо" погано камуфлювали саме кінцівки під час рухів, та й форма недостатньо розмивала контури. Мабуть доцільно вивчити цей новий камуфляж ворога, щоб не пропустити можливу новацію в амуніції ворога.
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03.04.2025 11:06 Відповісти
такої ж думки, по факту це все для нічного переміщення, теплова камера дрона може і не побачити, враховуючи що там зазвичай дешеві тепловізори, а взагалі час покаже їх ефективність, вангую що й у нас таке буде тільки як завжди запізніло.
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03.04.2025 11:15 Відповісти
Це все для маскування вогневих позицій.
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03.04.2025 12:46 Відповісти
Невірна позиція. Осміювання ворога має певний ефект психологічної розрядки і сприяє згуртовуванню суспільства. А щодо плащів, я думаю, наші фахівці уже вивчають їх переваги і недоліки.
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03.04.2025 12:21 Відповісти
Классные невидимки по таким точно не промахнёшься...
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03.04.2025 09:59 Відповісти
100 % В таких жирних трьох колобків спробуй промаж))
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03.04.2025 10:23 Відповісти
це не працює.
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03.04.2025 10:04 Відповісти
Так фішка в тому що одноразовий орк це взнає коли прилетить...
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03.04.2025 10:21 Відповісти
А почему все решили, шо єто плащи-невидимки?
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03.04.2025 10:19 Відповісти
і сміх і гріх)), ще й музичка така "загадкова"))
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03.04.2025 10:22 Відповісти
я надів плащ-пальто ....
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03.04.2025 10:24 Відповісти
ну я чула від полонених орків що їх обмотують кариматами.. Тільки від чого каримат захищає? орк розповідав, що рухатися в такому "прикиді" майже не можливо, стріляти також, штурмувати та швидко пересуватись тим паче, від прямого влучання дрону такий костюмчик не захищає, хіба що від уламків мін. Але ж всі розуміють що зараз йде дронова війна. А дрончики українські бачать тих матрьошок на раз-два-три.
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03.04.2025 10:33 Відповісти
ну от реально "новітні" технології - ішаки, кариматові обмотування, штурмовики на милицях, танки-сараї... Друга ж армія світу..
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03.04.2025 10:37 Відповісти
Ну , накінець хтось вирішив не просто поржати ....

Так - ці плащі-невидимки мають захистити від тепловізорів - їх надівають для нічних операцій
А ось - наскільки вони корисні
Те , що рухатись чи проводити інші активні дії , в т.ч. стріляти , в такому вигляді -
дуже незручно - факт
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03.04.2025 10:46 Відповісти
плащі так, вони як раз і створені від тепловізорів, була така розробка. Але навіщо вдень тепловізор? Це ж день. Гаразд, згодна такі плащі на початку війни мали умовну користь, при диверсійно-розвідувальній діяльності переважно. Але зараз зовсім інша війна. Мені цікаво що під тими плащами, підозрюю, що все ж таки кариматні обмотування. А це безглуздо. Якщо міна прилітає близько, то а ні плащ, а ні каримат не врятує. Від дрону тим більше не врятує.
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03.04.2025 10:59 Відповісти
Тренуватися мабуть можна і вдень. Можливо ціль, прикриту такою "обʼємною" формою під час руху або зупинки важче помітити з тепловізора саме з висоти скиду *********** дронами вночі, ніж відомі "пончо"? Згідно публікацій, найбільші втрати живої сили ворога саме від скидів *********** дронами. Отже не дивно, що ворог працює над удосконаленням відповідного камуфляжу.
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03.04.2025 11:27 Відповісти
Тренуватися ходити? Як на мене тренуватися потрібно в максимально наближених до реальних умовах. Тоді в цьому є сенс. А тут наче "тихая поляна с лебедЯми" ))
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03.04.2025 11:53 Відповісти
Мабуть музичний супровід відео впливає на сприйняття
На відео невелика група у новому камуфляжі (зброю, екіпіровку не видно), на марші уздовж дороги, інструктори або розробники спостерігають пересування, фіксують результати, приймають та заїдають бананом.
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03.04.2025 12:04 Відповісти
Це їх так мотивують, щоб воно не боялось в мʼясний штурм йти. Ніби ось тобі ******* велікоруська розробка, ворожі кулі тебе огинатимуть стороною, біжи займай бліндаж.
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03.04.2025 11:23 Відповісти
така собі "мотивація" скажу. Коли ти ворухнутися не можеш, бігти не можеш, а ні для відкату, а ні наступу, стріляти не можеш. Так би мовити - "мотивація" по кацапськи.
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03.04.2025 11:43 Відповісти
Ну конкретно тут схоже взагалі під ОЗК якихось карематів напхали для зйомки.
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03.04.2025 11:55 Відповісти
та ні, не для зйомок. кацапи реально розповідають що їх обмотують кариматами і відправляють на позиції та у штурми. Це не мої вигадки, це полонена русня на це скаржиться.
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03.04.2025 12:15 Відповісти
Ну тут саме зйомки - вони всі туди підʼїхали на цьому авто, водій з кабіни знимав, а вони вилізли пройтись перед лобовухою.
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03.04.2025 12:35 Відповісти
та в такому костюмчику навіть і між гілками дерев не пролізеш, як Вінні Пух в двері протискувався буде, це гучно для ночі, гілки тріщать, ламаються від такого колобка)
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03.04.2025 11:56 Відповісти
Да, это смешно.. )
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03.04.2025 10:40 Відповісти
от реально просто цікаво куди вони йдуть? Руки заховані під накидку, зробити нічого ними не можна, бо поки дістанеш ті руки "нєвідімку" розтрощить на шмаття. Йдуть такі собі, наче на прогулянці. Може хто знає від чого захищає такий наряд?
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03.04.2025 10:41 Відповісти
та нікуди вони не йдуть, видно ж по ракурсу, що це на камеру дефілє.
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03.04.2025 11:39 Відповісти
ймовірно - тренувальний "політ", на панелі автівки банан свіженький лежить праворуч, автівка така чиста, з якої відео знімали.
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03.04.2025 11:47 Відповісти
Приховану зміну позицій вночі, висування на марші в жовтій та зеленій зонах (дрони залітають за декілька десятків кілометрів в тил), нічний відпочинок груп по 3-5 рашистів на відкритій місцевості у подібному камуфляжі мабуть важче помітити тепловізором з висоти 100 м.
Якщо на відео реальний новий камуфляж ворога, то мабуть доцільно вчасно розвідати його ТТХ.
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03.04.2025 11:51 Відповісти
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03.04.2025 10:44 Відповісти
сміятися не треба-це антитепловізійні плащі
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03.04.2025 10:47 Відповісти
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03.04.2025 10:56 Відповісти
Ну або щось під нього напхали, або незвичайний. Звичайний так не роздуває.
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03.04.2025 11:18 Відповісти
Щось схоже на те.
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03.04.2025 11:36 Відповісти
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03.04.2025 11:12 Відповісти
доречним був би саунд трек з гаррі поттера
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03.04.2025 11:16 Відповісти
Давали б зразу чорні мішки щб простіше було потім виносити рештки орків
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03.04.2025 11:20 Відповісти
Це для нічних штурмів. Нажаль це працює - тепловізійні камери цю хрінь не бачать. Балахон щоб не пріти під ним, і руки висувають тільки в разі потреби.
Хто рже - хай опиниться на опорнику з тепловізором, який вночі штурмуватимуть в цих балахонах.
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03.04.2025 11:43 Відповісти
Всі антитепловізійні приблуди працюють виключно якщо не рухатись, киця. Переміщення будь-яких обʼєктів видно в тепловізор, не тільки людей. Тому твоя фантазія про "штурми в балахонах" абсолютно мімо каси.
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03.04.2025 11:47 Відповісти
я дивився як орки розробляють ці костюми, так ось всі ці зразки потім проходять випробування всими наявними камерами, в тому числі і з дронів. Найбільші втрати в орків саме від дронів, от вони і пристосовуються до нічних штурмів, щоб зменшити втрати.
Добре пам'ятаю як такі киці як ти довго ржали над мангалами на броні рашистів, доки ЗСУ не почали самі копіювати ці мангали у орків.
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03.04.2025 11:56 Відповісти
Киця, ти схоже ніколи в тепловізор не заглядав. Антитепловізійний захист використовується обома сторонами війни, він дійсно проходить випробування, але він допомагає замаскувати виключно нерухомі цілі під нерухоме оточення. Як тільки воно почне рухатись - на фоні нерухомого оточення воно одразу стає помітним, яке б маскування не було.

Ось тобі для розуміння як виглядає замаскований від тепловізору кацап. Треба зовсім в очі довбатись, щоб в тєплак не побачити, як цей кущ на тебе пре. Для штурмів антитепловізійні плащі завада, яка тільки обмежує мобільність, але ніяк не маскує під час руху:

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03.04.2025 12:04 Відповісти
ну супер показувати картинку з дорожезного теплака, тільки от на дронах такі не стоять.
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03.04.2025 12:22 Відповісти
На дронах різноманітні стоять і дивляться не тільки з дронів.
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03.04.2025 12:29 Відповісти
це таке мабуть тільки ОПу охороня. на опорниках якщо хоть який є і то добре.
бісять такі шапкозакідатєлі!
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03.04.2025 12:35 Відповісти
Бісять люди, які розмірковують про тепловізори, ніколи не тримавши їх навіть в руках. Від того, що це рухається кущ, чи десять пікселів нічого не змінюється - паттерн переміщення фіксується і відображається. Рухомі холодні обʼєкти видно навіть в дешевий тепловізор, крапка.
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03.04.2025 12:39 Відповісти
вони лізуть сотнями в таких костюмах в село сірої зони, там розповзаються і закріплюються. вислідити їх вже набагато важче. Те саме і з нашими опорниками.
Ворог адаптується та продвигається!
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03.04.2025 12:55 Відповісти
Бісять люди, котрі ніколи не продивлялись поверхню 20км2 з дрона з висоти 250м за 10 хв протягом 12 годин поспіль, де світяться мерехтить вся хрінь поки не охолоне, де ледь видно людину навіть в звичайному плащі коли вона тебе почула за 500м вночи і присіла. Це плащі не для штурму а для накопичення перед ним.
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03.04.2025 21:10 Відповісти
Взагалі в штурми в будь-яких плащах ходити, це орєо. Зброєю скористатись неможливо.
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03.04.2025 12:40 Відповісти
ніхто не каже го кацап стає невидимкою, але те що помітити такого підора при пересуванні важко це факт. його помітиш тільки якщо будеш в тому районі з дроном висіти та чекати рух.
тому глузувати з таких поделок, як з мангалів, можуть тільки диванні херої.
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03.04.2025 12:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t8v_12aVQi0 подивись
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03.04.2025 12:22 Відповісти
Ну так в цьому відео якраз наочно мої слова і підтверджуються. Навіть статичних цілей видно сілуети, а як почнуть рухатись - одразу чітко видно. Це ж відео про снайперів, які не рухаються.
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03.04.2025 12:33 Відповісти
Щось у ЗСУ я ніяких не бачив. Тож хочу посміятись, але... але...
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03.04.2025 12:23 Відповісти
Ви скоріш за все жодного ССОшника не бачили, або СБУ "Альфа". Ці маскувальні штуки використовуються ДРГ і снайперами.
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03.04.2025 12:43 Відповісти
В такой упаковке главное не пердеть - либо кацап самозадохнется, либо украинский дрон увидит его выхлоп
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03.04.2025 12:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nltXzz9Aap8 Вот он! По матрёшкам!

Нагадало.)
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03.04.2025 12:48 Відповісти
В інфрочервоному випромінювані мождиво і не видно. Вражають ідіоти котрі все так і продовжують ржати над кацапами - ви краще над своєю, тобто трагедією ЗСУ подумайте - як можна воювати у таких окопах від зеленского - тіки на смерть - https://www.youtube.com/shorts/y3jsafkrQ9w
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03.04.2025 13:22 Відповісти
Щоб кацапи не придумали -"матрьошка" виходить .
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03.04.2025 13:38 Відповісти
Пішла москолота, на перегній, в терени України!
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03.04.2025 18:53 Відповісти
Під плащами напевно натягнута протидронова сітка по аналогії з мангалами.
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03.04.2025 19:35 Відповісти
 
 