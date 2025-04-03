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Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано трьох окупантів, одягнених у дуже широкі плащі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що такий одяг - це не що інше, як новітні "аналоговнетные" російські плащі-невидимки.
Топ коментарі
+43 Andrew Moon
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+32 AbOriginal_UA
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🤣
- Точно. Пока ні одной жалоби от пользоватєлєй...
Пробивають ПВО чи наземну оборону вони виключно за рахунок суїцидальної масовості, а не аналоговнєта.
https://www.tiktok.com/@curioglobe8/video/7486645137028795694
Дивна "обʼємна" форма мабуть закриває частини тіла (рук і ніг) під час руху. Попередні моделі "пончо" погано камуфлювали саме кінцівки під час рухів, та й форма недостатньо розмивала контури. Мабуть доцільно вивчити цей новий камуфляж ворога, щоб не пропустити можливу новацію в амуніції ворога.
Так - ці плащі-невидимки мають захистити від тепловізорів - їх надівають для нічних операцій
А ось - наскільки вони корисні
Те , що рухатись чи проводити інші активні дії , в т.ч. стріляти , в такому вигляді -
дуже незручно - факт
На відео невелика група у новому камуфляжі (зброю, екіпіровку не видно), на марші уздовж дороги, інструктори або розробники спостерігають пересування, фіксують результати, приймають та заїдають бананом.
Якщо на відео реальний новий камуфляж ворога, то мабуть доцільно вчасно розвідати його ТТХ.
Хто рже - хай опиниться на опорнику з тепловізором, який вночі штурмуватимуть в цих балахонах.
Добре пам'ятаю як такі киці як ти довго ржали над мангалами на броні рашистів, доки ЗСУ не почали самі копіювати ці мангали у орків.
Ось тобі для розуміння як виглядає замаскований від тепловізору кацап. Треба зовсім в очі довбатись, щоб в тєплак не побачити, як цей кущ на тебе пре. Для штурмів антитепловізійні плащі завада, яка тільки обмежує мобільність, але ніяк не маскує під час руху:
бісять такі шапкозакідатєлі!
Ворог адаптується та продвигається!
тому глузувати з таких поделок, як з мангалів, можуть тільки диванні херої.
Нагадало.)