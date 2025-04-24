Український МіГ-29 скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян. ВIДЕО

У мережі опубліковані рідкісні кадри бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі винищувач ПС ЗСУ скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян.

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