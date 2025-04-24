9 113 25
Український МіГ-29 скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян. ВIДЕО
У мережі опубліковані рідкісні кадри бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі винищувач ПС ЗСУ скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян.
Топ коментарі
+20 Kan Kan #518965
показати весь коментар24.04.2025 10:26
+18 Qq Qqq #455433
показати весь коментар24.04.2025 10:25
+9 boris petrik
показати весь коментар24.04.2025 10:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це, тренування?
Вірогідна причина невикористання теплових пасток - читай нижче.
В будь-якому випадку: С-300 сильно побите, до місць, де можуть пустити ПЗРК ніхто на мігах не летітиме, радари теж повибили (AGM-и виявились для засрашинського ППО фактично "невидимими"), авіація засрашки - контролюється (тим чи іншим шляхом - розвіддані, своє ППО дальньої дії тощо). С хєра відстрілювати теплові пастки?
А ще замітив, що коли маршрут пролягає над нашим міським кладовищем усіяному прапорами - хлопці завжди крутять бочку.