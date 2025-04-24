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Український МіГ-29 скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян. ВIДЕО

У мережі опубліковані рідкісні кадри бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі винищувач ПС ЗСУ скидає дві високоточні авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян.

Також дивіться: Авіаудар керованою авіабомбою AASM HAMMER по ротному пункту управління окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4125) армія рф (17399) знищення (7251) Повітряні сили (2645)


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Топ коментарі
+20
А Трамп відверто став посібником фашизму
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24.04.2025 10:26
+18
ФАйно )
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24.04.2025 10:25
+9
Горка ,скид і напівбочка з розворотом і різким зниженням, хай шукають на своїх радарах.
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24.04.2025 10:47
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ФАйно )
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24.04.2025 10:25 Відповісти
А Трамп відверто став посібником фашизму
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24.04.2025 10:26 Відповісти
На Білий Дім вже пора.
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24.04.2025 10:26 Відповісти
Горка ,скид і напівбочка з розворотом і різким зниженням, хай шукають на своїх радарах.
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24.04.2025 10:47 Відповісти
Останні 3 місяці ЗСУ так прорідило військове ППО в засрашки, що літуни почали регулярно виконувати завдання по бомбардуванню передової і оперативного тилу окупантів на частині дільниць фронту. Як бачимо у відосі - протидії немає, винищувач навіть теплові пастки не використовує, які відстрілюються там відповідними системами чи не автоматично при виконанні певних дій або умов.
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24.04.2025 13:06 Відповісти
Майстерно...
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24.04.2025 10:51 Відповісти
а хіба про це вже не казали тиждень тому. І відео те ж саме.
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24.04.2025 11:13 Відповісти
Вам потрібна планова таблиця польотів, маршрути руху, та призвища пілотів, ще й підтверження відео фіксацією? Можете звернутися в прес службу ВПС, вони розглянуть...
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24.04.2025 11:21 Відповісти
Соколики наші! 🙏
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24.04.2025 11:05 Відповісти
Є ще порох в порохівницях!
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24.04.2025 11:08 Відповісти
я не спеціаліст, але чому без тепло пасток?
це, тренування?
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24.04.2025 11:11 Відповісти
У AASM-250 "Hammer" дальность применения до 70км, для ПЗРК очень далековато.
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24.04.2025 11:15 Відповісти
В С-300 дальність 150-300 км. Тож не використовують не з-за того, що пуляють бомбами "до 70км", тим більше, що на максимальну дальність ніхто ті бомби просто так пуляти не буде, ширина ЛБЗ 10-20км, а об'єкти засрашки, на які доцільно такі вироби пуляти - точно навіть не за 5 км до сірої зони. От і рахуйте - цей МіГ-29 скинув бомби десь не далі 30-40 км від ЛБЗ.

Вірогідна причина невикористання теплових пасток - читай нижче.
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24.04.2025 13:11 Відповісти
Тепловые ловушки отстреливают для защиты от инфракрасных ГСН( ПЗРК основное применение, читай выше) ЗРК С-300 тут не в тему.
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24.04.2025 13:21 Відповісти
Ракета Р-77 (РВВ-АЕ) (повітря-повітря) - з інфрачервоною ГСН. Не кажучі вже про Р-24, Р-27, яких як гімна в засрашки ще від совка.

В будь-якому випадку: С-300 сильно побите, до місць, де можуть пустити ПЗРК ніхто на мігах не летітиме, радари теж повибили (AGM-и виявились для засрашинського ППО фактично "невидимими"), авіація засрашки - контролюється (тим чи іншим шляхом - розвіддані, своє ППО дальньої дії тощо). С хєра відстрілювати теплові пастки?
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24.04.2025 16:17 Відповісти
Бо військове ППО засрашки проріджене ЗСУ за попередні 3 місяці так, що там навіть радари "специфічні" не опромінюють цей винищувач, скоріш за все - от він і не використовує відповідні засоби.
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24.04.2025 13:08 Відповісти
Пакунки летять до чортів🤣🤣
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24.04.2025 11:45 Відповісти
Бережіть себе, Пташки - ви дорожче золота!!!
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24.04.2025 12:08 Відповісти
Майже щодня над нами пролітають в напрямку на схід 2-3-4 літаки. В різних комбінаціях МіГ-29, F-16. І потім нервово чекаєш 30-40 хвилин щоб почути, інколи і побачити, ту ж кількість в зворотному напрямку. Дуже напружує це очікування.
А ще замітив, що коли маршрут пролягає над нашим міським кладовищем усіяному прапорами - хлопці завжди крутять бочку.
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24.04.2025 13:31 Відповісти
ну. і куди кидав. і куди попали?
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24.04.2025 14:44 Відповісти
Куда кидал, туда и попали. Такие бомбы не кидают "куда-нибудь туда".
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24.04.2025 18:12 Відповісти
можно без балабольства?
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24.04.2025 20:19 Відповісти
 
 