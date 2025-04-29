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Новости Атака беспилотников
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Румыния поднимала ночью истребители из-за дронной атаки РФ

eurofighter,typhoon

В ночь на вторник, 29 апреля, Румыния поднимала F-16 и Eurofighter на фоне атаки российских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

На фоне новой атаки РФ на Украину румынский Национальный военный командный центр около 23.30 проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об объявлении воздушной тревоги в округе Тульча, а через систему RO-ALERT было отправлено предупреждение населению северо-восточной части этого округа.

"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны постоянно контролировали воздушное пространство в зоне", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Согласно процедурам, два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter Военно-воздушных сил Италии, которые находились в службе воздушной полиции, поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите румынского воздушного пространства.

Отбой воздушной тревоги объявили во вторник, 29 апреля, около 04:50, боевые самолеты вернулись на авиабазы дислокации.

"Система радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, на очень короткое время пересекла национальное воздушное пространство на расстояние до 500 метров", - заявили в Минобороны Румынии.

Последний контакт с этой воздушной целью был обнаружен на территории Украины, добавили в ведомстве.

В течение вторника силы Минобороны проведут исследования в районах, где существует риск падения обломков дронов, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством.

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Автор: 

Румыния (1090) F-16 (553)


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Топ комментарии
+4
"Героїчно" піднімала винищувачі з наказом подалі триматись...
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29.04.2025 09:13
+3
Тільки Молдова веде себе достойно. Буна зіуа, чуваки!
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29.04.2025 09:16
+2
***** вже остаточно переконалось, що жодна сциклива натівська країна не зіб'є над нами шахед чи ракети. Плять, та вони і над собою не зіб'ють та не збивали.
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29.04.2025 10:22
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А ВПС Польщі розім"ялися?
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29.04.2025 09:11 Ответить
"Героїчно" піднімала винищувачі з наказом подалі триматись...
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29.04.2025 09:13 Ответить
Залишилося тільки кепкувати з Румунії та Польщі, що ті підіймають свої літаки? Це кепкують ті, що замість літаків у 2019 році вибрали асфальт? Не соромно? Ті літаки країн ЄС Румунії і Польщі охороняють від дронів і ракет не тільки своїх громадян, а і українців, які туди заховалися з діточками від "щасливої, зеленої країни мрій ідіотів".
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29.04.2025 11:34 Ответить
Тільки Молдова веде себе достойно. Буна зіуа, чуваки!
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29.04.2025 09:16 Ответить
Ну, 500 метрів вглиб - то "Один раз- нє п.дорас", на півшишечки лише... Да, європ..., йой, путінсько-орбанівська Румунія?
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29.04.2025 09:40 Ответить
Не знаю, як в Румунії, але в Польщі літаками керують жінки і дотримуватися статутів НАТО. На їх місці наші збили б усі шахеди - за законами жіночої логіки. Військові статути їм по цимбалах, а вказівки генералів з землі - по барабану.
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29.04.2025 09:44 Ответить
***** вже остаточно переконалось, що жодна сциклива натівська країна не зіб'є над нами шахед чи ракети. Плять, та вони і над собою не зіб'ють та не збивали.
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29.04.2025 10:22 Ответить
Навіщо вони взагалі взлітали? Краще б не псували повітря.
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29.04.2025 10:25 Ответить
Малувато залетіло дронів. А краще було б щоб дрони взірвались на території Румунії, подивимось як вони потім будуть висловлювати занепокоєння!!!!
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29.04.2025 12:03 Ответить
 
 