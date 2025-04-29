Румыния поднимала ночью истребители из-за дронной атаки РФ

В ночь на вторник, 29 апреля, Румыния поднимала F-16 и Eurofighter на фоне атаки российских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

На фоне новой атаки РФ на Украину румынский Национальный военный командный центр около 23.30 проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об объявлении воздушной тревоги в округе Тульча, а через систему RO-ALERT было отправлено предупреждение населению северо-восточной части этого округа.

"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны постоянно контролировали воздушное пространство в зоне", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Согласно процедурам, два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter Военно-воздушных сил Италии, которые находились в службе воздушной полиции, поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите румынского воздушного пространства.

Отбой воздушной тревоги объявили во вторник, 29 апреля, около 04:50, боевые самолеты вернулись на авиабазы дислокации.

"Система радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, на очень короткое время пересекла национальное воздушное пространство на расстояние до 500 метров", - заявили в Минобороны Румынии.

Последний контакт с этой воздушной целью был обнаружен на территории Украины, добавили в ведомстве.

В течение вторника силы Минобороны проведут исследования в районах, где существует риск падения обломков дронов, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством.

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