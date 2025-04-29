УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11124 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
570 8

Румунія підіймала вночі винищувачі через дронову атаку РФ

eurofighter,typhoon

У ніч на вівторок, 29 квітня,  Румунія підіймала F-16 і Eurofighter на тлі атаки російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

На тлі нової атаки РФ на Україну румунський Національний військовий командний центр близько 23.30 поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про оголошення повітряної тривоги в окрузі Тульча, а через систему RO-ALERT було надіслано попередження населенню північно-східної частини цього округу.

"Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони постійно контролювали повітряний простір у зоні", – йдеться у заяві румунського оборонного відомства.

Згідно з процедурами, два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та два літаки Eurofighter Військово-повітряних сил Італії, що перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору.

Відбій повітряної тривоги оголосили у вівторок, 29 квітня, близько 04:50, бойові літаки повернулися на авіабази дислокації.

"Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних в атаці, на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів", – заявили в Міноборони Румунії.

Останній контакт з цією повітряною ціллю був виявлений на території України, додали у відомстві.

Протягом вівторка сили Міноборони проведуть дослідження в районах, де існує ризик падіння уламків дронів, і продовжать місії з спостереження за повітряним простором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для посилення позицій у Чорному морі: Румунія хоче збільшити кількість військових кораблів

Автор: 

Румунія (1162) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ВПС Польщі розім"ялися?
показати весь коментар
29.04.2025 09:11 Відповісти
"Героїчно" піднімала винищувачі з наказом подалі триматись...
показати весь коментар
29.04.2025 09:13 Відповісти
Тільки Молдова веде себе достойно. Буна зіуа, чуваки!
показати весь коментар
29.04.2025 09:16 Відповісти
Ну, 500 метрів вглиб - то "Один раз- нє п.дорас", на півшишечки лише... Да, європ..., йой, путінсько-орбанівська Румунія?
показати весь коментар
29.04.2025 09:40 Відповісти
Не знаю, як в Румунії, але в Польщі літаками керують жінки і дотримуватися статутів НАТО. На їх місці наші збили б усі шахеди - за законами жіночої логіки. Військові статути їм по цимбалах, а вказівки генералів з землі - по барабану.
показати весь коментар
29.04.2025 09:44 Відповісти
***** вже остаточно переконалось, що жодна сциклива натівська країна не зіб'є над нами шахед чи ракети. Плять, та вони і над собою не зіб'ють та не збивали.
показати весь коментар
29.04.2025 10:22 Відповісти
Навіщо вони взагалі взлітали? Краще б не псували повітря.
показати весь коментар
29.04.2025 10:25 Відповісти
 
 