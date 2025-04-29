Румунія підіймала вночі винищувачі через дронову атаку РФ

У ніч на вівторок, 29 квітня, Румунія підіймала F-16 і Eurofighter на тлі атаки російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

На тлі нової атаки РФ на Україну румунський Національний військовий командний центр близько 23.30 поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про оголошення повітряної тривоги в окрузі Тульча, а через систему RO-ALERT було надіслано попередження населенню північно-східної частини цього округу.

"Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони постійно контролювали повітряний простір у зоні", – йдеться у заяві румунського оборонного відомства.

Згідно з процедурами, два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та два літаки Eurofighter Військово-повітряних сил Італії, що перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору.

Відбій повітряної тривоги оголосили у вівторок, 29 квітня, близько 04:50, бойові літаки повернулися на авіабази дислокації.

"Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних в атаці, на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів", – заявили в Міноборони Румунії.

Останній контакт з цією повітряною ціллю був виявлений на території України, додали у відомстві.

Протягом вівторка сили Міноборони проведуть дослідження в районах, де існує ризик падіння уламків дронів, і продовжать місії з спостереження за повітряним простором.

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