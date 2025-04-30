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Рашисты атаковали мирных жителей на Сумщине: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО
Российские оккупанты атаковали одну из громад Сумщины FPV-дроном.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
В частности, 29 апреля около 6:00 в Эсманской громаде враг атаковал БпЛА типа FPV двух гражданских мужчин, которые находились на территории собственного домовладения и собирались вывозить ульи на пасеку.
"Вследствие чего 31-летний мужчина погиб, его 59-летний отец получил ранения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
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