Оккупанты атаковали Доброполье и Славянск: пострадал человек, повреждены дома, автомобили и здание шахты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 апреля, российские войска ударили по Доброполью и Славянску в Донецкой области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, в результате удара четырьмя БпЛА по Доброполью повреждены здание шахты, кафе, автобусы и автомобили. Возник пожар. К сожалению, пострадал 1 человек.
В Славянске в результате очередной атаки российских беспилотников возник масштабный пожар на территории частного сектора. Подверглись разрушениям 12 частных жилых домов и 4 гражданских автомобиля.
"Во время ликвидации пожаров, вызванных вражескими атаками, спасатели были вынуждены неоднократно приостанавливать работы из-за повторных обстрелов. Несмотря на сложные условия, чрезвычайники укротили все возгорания", - добавили в ГСЧС.
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