Сутки на Донетчине: РФ 40 раз обстреляла область, погиб человек, 6 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Донецкую область, вследствие чего погиб человек. 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Новохатском Комарской громады повреждены 4 дома.

Покровский район

В Доброполье повреждены 2 админздания и кофейня, в Мирнограде - дом. В Покровске ранены 2 человека, повреждены 2 дома; в Родинском ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки.

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Краматорский район

В Лимане повреждена база отдыха, в Заречном - 2 дома. В Старорайском Дружковской громады повреждены 4 дома. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта. В Константиновке повреждены 3 частных дома, многоэтажка и гараж.

В течение 29 апреля 2025 года РФ 40 раз обстреляла Донецкую область. Погиб человек в Шахматном. Еще 6 человек получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 275 человек, в том числе 13 детей.

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