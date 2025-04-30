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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: РФ 40 раз обстреляла область, погиб человек, 6 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Донецкую область, вследствие чего погиб человек. 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Новохатском Комарской громады повреждены 4 дома.

Покровский район

В Доброполье повреждены 2 админздания и кофейня, в Мирнограде - дом. В Покровске ранены 2 человека, повреждены 2 дома; в Родинском ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки.

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Краматорский район

В Лимане повреждена база отдыха, в Заречном - 2 дома. В Старорайском Дружковской громады повреждены 4 дома. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта. В Константиновке повреждены 3 частных дома, многоэтажка и гараж.

В течение 29 апреля 2025 года РФ 40 раз обстреляла Донецкую область. Погиб человек в Шахматном. Еще 6 человек получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 275 человек, в том числе 13 детей.

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Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 29 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27259) Донецкая область (9700) Покровск (598) Мирноград (55) Волновахский район (218) Краматорский район (243) Покровский район (574) Новохатское (3) Старорайское (1) Ильиновка (7) Константиновка (1753) Заречное (11) Доброполье (15) Родинское (21) Лиман (51)


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Це так старе ******, готується до парадів з 8 по 10 травня??
Тренується до припинення обстрілів України для картинки старому трампу??
Сволота брехлива з московитами!
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30.04.2025 09:44 Ответить
 
 