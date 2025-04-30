Сутки на Донетчине: РФ 40 раз обстреляла область, погиб человек, 6 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Донецкую область, вследствие чего погиб человек. 6 человек ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Новохатском Комарской громады повреждены 4 дома.
Покровский район
В Доброполье повреждены 2 админздания и кофейня, в Мирнограде - дом. В Покровске ранены 2 человека, повреждены 2 дома; в Родинском ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки.
Краматорский район
В Лимане повреждена база отдыха, в Заречном - 2 дома. В Старорайском Дружковской громады повреждены 4 дома. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта. В Константиновке повреждены 3 частных дома, многоэтажка и гараж.
В течение 29 апреля 2025 года РФ 40 раз обстреляла Донецкую область. Погиб человек в Шахматном. Еще 6 человек получили ранения.
С линии фронта эвакуированы 275 человек, в том числе 13 детей.
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