Силы обороны остановили 75 наступательных действий агрессора на Покровском направлении. Враг хотел продвинуться возле Новомихайловки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 29 апреля 2025 года, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Мирополье, Проходы, Запселье Сумской области; Дуванка Харьковской области; Березовое Днепропетровской области; Владимировка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевка Запорожской области; по Херсону.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ российских захватчиков.

Также Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

"На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часова Яра.

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На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Одрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

Обстановка на Курщине

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.