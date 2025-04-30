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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 951 960 человек (+1100 за сутки), 10 729 танков, 27 091 артсистема, 22 353 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

сожженный танк РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 951 960 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 951960 (+1100) человек,

танков - 10729 (+1) ед.,

боевых бронированных машин - 22353 (+1) ед.,

артиллерийских систем - 27091 (+11) ед.,

РСЗО - 1374 (+1) ед.,

средства ППО -1146 (+0) ед.,

самолетов - 370 (+0) ед.,

вертолетов - 335 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34289 (+112),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 46611 (+179) ед.,

специальная техника - 3869 (+9).

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) ликвидация (3563) уничтожение (6974)


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3,14дарам вже нічим воювать, а вони всеодно лізуть і лізуть.
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30.04.2025 08:04 Ответить
"Мясо - в бой!!!"

- В В ! Что будем делать с Днём Пабеды? Вайска все в Украине... Техника с баз хранения и заводов идёт туда же! А народ требует "Пабеды"!
- Постройте рядом с фанерным "Рейхстагом" фанерный "Крещатик"! И возьмите его штурмом!
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30.04.2025 08:08 Ответить
Папа Карла,здоров..
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30.04.2025 08:28 Ответить
судячи з усього у капів танки, ББМ, артилерія закінчилася або )(уйло пограв їх залишки на мацкву, для участі в дибільному параді, на дибільний червоножопий комуно-нацистькій празднік "9мая" - день міфічної "побіди" у міфічній видуманій червоними комуно-нацистами "вов" !!!
Слва Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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30.04.2025 08:18 Ответить
Такими темпами "успіхів" від московії до дняпабєди нічого не залишиться. Генштабе, пригальмуй трішки...
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30.04.2025 08:21 Ответить
Підари почали атакувати ішакедами Україну вдень..Або виснажують наше ППО,або наклепали цієї зарази забагато..
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30.04.2025 08:24 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.04.2025 08:24 Ответить
 
 