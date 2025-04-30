Общие боевые потери РФ с начала войны - около 951 960 человек (+1100 за сутки), 10 729 танков, 27 091 артсистема, 22 353 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 951 960 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 951960 (+1100) человек,

танков - 10729 (+1) ед.,

боевых бронированных машин - 22353 (+1) ед.,

артиллерийских систем - 27091 (+11) ед.,

РСЗО - 1374 (+1) ед.,

средства ППО -1146 (+0) ед.,

самолетов - 370 (+0) ед.,

вертолетов - 335 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34289 (+112),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 46611 (+179) ед.,

специальная техника - 3869 (+9).

Смотрите также: Украинский десантник уничтожил российского штурмовика очередью из автомата на Покровском направлении. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.