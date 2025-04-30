Общие боевые потери РФ с начала войны - около 951 960 человек (+1100 за сутки), 10 729 танков, 27 091 артсистема, 22 353 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 951 960 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 951960 (+1100) человек,
танков - 10729 (+1) ед.,
боевых бронированных машин - 22353 (+1) ед.,
артиллерийских систем - 27091 (+11) ед.,
РСЗО - 1374 (+1) ед.,
средства ППО -1146 (+0) ед.,
самолетов - 370 (+0) ед.,
вертолетов - 335 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34289 (+112),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед.,
подводные лодки - 1 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 46611 (+179) ед.,
специальная техника - 3869 (+9).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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