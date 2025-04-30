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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 951 960 осіб (+1100 за добу), 10 729 танків, 27 091 артсистема, 22 353 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

спалений танк рф

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 951 960 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 951960 (+1100) осіб,

танків - 10729 (+1) од,

бойових броньованих машин - 22353 (+1) од,

артилерійських систем - 27091 (+11) од,

РСЗВ - 1374 (+1) од,

засоби ППО -1146 (+0) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34289 (+112),

крилаті ракети - 3196 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 46611 (+179) од,

спеціальна техніка - 3869 (+9)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17457) Генштаб ЗС (6605) ліквідація (3945) знищення (7286)


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3,14дарам вже нічим воювать, а вони всеодно лізуть і лізуть.
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30.04.2025 08:04 Відповісти
"Мясо - в бой!!!"

- В В ! Что будем делать с Днём Пабеды? Вайска все в Украине... Техника с баз хранения и заводов идёт туда же! А народ требует "Пабеды"!
- Постройте рядом с фанерным "Рейхстагом" фанерный "Крещатик"! И возьмите его штурмом!
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30.04.2025 08:08 Відповісти
 
 