Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 951 960 осіб (+1100 за добу), 10 729 танків, 27 091 артсистема, 22 353 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 951 960 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 951960 (+1100) осіб,
танків - 10729 (+1) од,
бойових броньованих машин - 22353 (+1) од,
артилерійських систем - 27091 (+11) од,
РСЗВ - 1374 (+1) од,
засоби ППО -1146 (+0) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34289 (+112),
крилаті ракети - 3196 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 46611 (+179) од,
спеціальна техніка - 3869 (+9)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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