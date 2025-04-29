Український десантник знищив російського штурмовика чергою з автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку український боєць ліквідував ворожого штурмовика. Під час спроби прориву російський солдат потрапив у сектор вогню нашого воїна, який знищив його прицільною чергою з автомата.

Відповідне відео опубліковане у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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