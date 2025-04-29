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Український десантник знищив російського штурмовика чергою з автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку український боєць ліквідував ворожого штурмовика. Під час спроби прориву російський солдат потрапив у сектор вогню нашого воїна, який знищив його прицільною чергою з автомата.
Відповідне відео опубліковане у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик;
- Алексей! Алёшенька! Сынок! -
Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась - вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.
- Алексей! - кричали земляки.
- Алексей! - просили, - добеги!
Не добіг...