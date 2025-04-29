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Український десантник знищив російського штурмовика чергою з автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку український боєць ліквідував ворожого штурмовика. Під час спроби прориву російський солдат потрапив у сектор вогню нашого воїна, який знищив його прицільною чергою з автомата.

Відповідне відео опубліковане у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17457) ліквідація (3945)


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Слава ЗСУ! окупанту по заслузі.
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29.04.2025 22:19 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.04.2025 22:19 Відповісти
Нічого їм не промиє мізки, внаслідок їх повної відсутності ...
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29.04.2025 23:01 Відповісти
Тому, старий Трамп і венс, так гадять Україні, що вона знищує окупантів-московитів, а не боїться їх, як ці двоє, невеликих американця!
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29.04.2025 22:21 Відповісти
"Не×уй шастать", 102 сезон, 1001 серія.
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29.04.2025 22:24 Відповісти
Нехрен топтати нашу землю. Тут можна тільки перегноєм.
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29.04.2025 22:29 Відповісти
То вже як діди? Ура за пукіна!!!
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29.04.2025 22:36 Відповісти
не увидит 9 мая на майл.сру.....
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29.04.2025 22:53 Відповісти
Підписав кацапу мирну угоду без американських посередників
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29.04.2025 22:54 Відповісти
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик;
- Алексей! Алёшенька! Сынок! -
Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась - вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.
- Алексей! - кричали земляки.
- Алексей! - просили, - добеги!

Не добіг...
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29.04.2025 23:26 Відповісти
 
 