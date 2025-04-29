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Воїни "Азов" атакували квадроцикли, мотоцикли, легкові автомобілі, вантажівки, БТР і БМП, а також танки. ВIДЕО

На Торецькому напрямку FPV-дрони батальйону безпілотних систем 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" нищать окупантів.

Особовий склад, квадроцикли, мотоцикли, легкові автомобілі, вантажівки, БТР і БМП, а також танки – все вороже в зоні ураження азовців буде знищено, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили автомобіль, вантажівку, систему радіоелектронної боротьби та артилерійське озброєння. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) Донецька область (8511) Торецьк (469) Бахмутський район (402)


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От молодчинки.Всым воінам везіння.
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29.04.2025 22:03 Відповісти
бойтесь ****** , у нас все такие ребята, месть страшная штука
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29.04.2025 22:17 Відповісти
Московіти, готуються до параду?
Ну, туди їм і дорога!
Слава Україні!
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29.04.2025 22:39 Відповісти
Як діхлофосом по тарганах ...
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29.04.2025 23:04 Відповісти
 
 