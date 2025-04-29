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Воїни "Азов" атакували квадроцикли, мотоцикли, легкові автомобілі, вантажівки, БТР і БМП, а також танки. ВIДЕО
На Торецькому напрямку FPV-дрони батальйону безпілотних систем 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" нищать окупантів.
Особовий склад, квадроцикли, мотоцикли, легкові автомобілі, вантажівки, БТР і БМП, а також танки – все вороже в зоні ураження азовців буде знищено, повідомляє Цензор.НЕТ.
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