Воины "Азова" атаковали квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки. ВИДЕО

На Торецком направлении FPV-дроны батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" уничтожают оккупантов.

Личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки - все вражеское в зоне поражения азовцев будет уничтожено, сообщает Цензор.НЕТ.

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