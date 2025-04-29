1 067 4
Воины "Азова" атаковали квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки. ВИДЕО
На Торецком направлении FPV-дроны батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" уничтожают оккупантов.
Личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки - все вражеское в зоне поражения азовцев будет уничтожено, сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, туди їм і дорога!
Слава Україні!