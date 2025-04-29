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Воины "Азова" атаковали квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки. ВИДЕО

На Торецком направлении FPV-дроны батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" уничтожают оккупантов.

Личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки - все вражеское в зоне поражения азовцев будет уничтожено, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 3-й ОШБр уничтожили автомобиль, грузовик, систему радиоэлектронной борьбы и артиллерийское вооружение. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) Донецкая область (9700) Торецк (461) Бахмутский район (395)


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От молодчинки.Всым воінам везіння.
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29.04.2025 22:03 Ответить
бойтесь ****** , у нас все такие ребята, месть страшная штука
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29.04.2025 22:17 Ответить
Московіти, готуються до параду?
Ну, туди їм і дорога!
Слава Україні!
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29.04.2025 22:39 Ответить
Як діхлофосом по тарганах ...
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29.04.2025 23:04 Ответить
 
 