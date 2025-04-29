Воины 3-й ОШБр уничтожили автомобиль, грузовик, систему радиоэлектронной борьбы и артиллерийское вооружение. ВИДЕО

На одном из направлений фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады 1-го штурмового батальона продолжают мастерски уничтожать врага с неба.

В результате прицельных ударов было уничтожено сразу несколько единиц вражеской техники: легковой автомобиль, грузовик, систему радиоэлектронной борьбы и артиллерийское вооружение. Финальным аккордом операции стала ликвидация стартовой позиции вражеских БПЛА - удар точно накрыл и операторов, и всю их технику, сообщает Цензор.НЕТ.

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